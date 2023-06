Conducerea lui Dinamo îi invită pe fani să devină acţionari! Cât costă o acţiune şi care este suma totală pe care şi-o doreşte Red&White de la suporteri

Dinamo a revenit în SuperLiga, după , iar conducerea clubului caută noi surse financiare pentru ca echipa să nu mai aibă problemele din trecut. În acest sens, acţionarii Red&White, prin intermediul lui , au lansat un proiect prin care vor să coopteze acţionari din rândul fanilor “câinilor”.

Joi, 15 iunie, fanii lui Dinamo au primit un mail din partea lui Andrei Nicolescu prin care erau anunţaţi de noul proiect gândit de acţionarii Red&White. Astfel, suporterii sunt aşteptaţi să cumpere acţiuni printr-o iniţiativă de crowdfounding, o tehnică de finanţare a unor proiecte prin resurse online, sub formă de donaţii sau împrumuturi.

“Îți mulțumesc că ai fost alături de echipa noastră. Energia, pasiunea și încurajările pe care jucătorii Dinamo 1948 le-au simțit de la suporteri ne-au ajutat să obținem victorii importante pe teren și să readucem în Ștefan cel Mare bucuria de a juca în Liga I.

Numele meu este Andrei Nicolescu, Acţionar cofondator, Preşedinte şi Director General Dinamo 1948. Visul meu este ca Dinamo 1948 să ajungă cel mai iubit şi respectat club de fotbal din România. Pentru acest lucru, am alături o echipă profesionistă de management, oameni care iubesc fotbalul de calitate și sunt dedicați culorilor noastre. Îi poți cunoaște aici, pe site-ul oficial: https://www.rwm.ro/

Însă pentru ca această viziune să devină realitate, clubul Dinamo 1948 are nevoie acum de implicarea suporterilor săi adevărați. Astfel, în plus față de aportul de capital adus de echipa inițială de investitori, am ales să oferim fiecărui suporter posibilitatea de a pune umărul la viziunea Dinamo 1948 și de a deveni acționar în clubul nostru de suflet.

Începând din 15 iunie am lansat campania oficială pe SeedBlink, în care te poţi înscrie şi tu acum. Între 15 iunie și 21 iunie, doar suporterii Dinamo 1948 au acces la acest proiect (abonații DDB și cei care au cumpărat bilete la meciurile echipei nostre). Suntem primul club de fotbal din România care are curajul unei astfel de inițiative și cred cu tărie că avându-i aproape pe suporterii Dinamo 1948, vom avea succes în realizarea viziunii noastre. Doresc din tot sufletul să văd clubul Dinamo 1948 susţinut prin aceleaşi mecanisme ca şi cluburi de top cum ar fi Real Madrid, FC Barcelona sau Bayern Munchen”, se arată în mail-ul primit de fanii lui Dinamo pe 15 iunie.

Cât costă o acţiune la Dinamo şi care este suma pe care conducătorii clubului speră s-o atragă de la suporteri

Conform datelor de pe SeedBlink, o acţiune la Dinamo costă 1.172,08 euro, iar conducătorii clubului speră să atragă de la fani suma de 1.948.000 de euro. Suma target impusă de “câinii” este de 4.348.000 de euro, iar restul banilor ar urma să vină de la acţionarii Bogdan Pavel și Claudiu Florică, care sunt prezentaţi cu o promisiune financiară de 2.400.000 de euro.

La un calcul simplu, dacă fiecare fan ar cumpăra o singură acţiune, la preţul de 1.172,08 euro, proiectul ar avea nevoie de 1.662 de persoane care să plătească suma minimă propusă de conducătorii lui Dinamo.

Ce este SeedBlink, platforma folosită de Dinamo să atragă acţionari din rândul fanilor

SeedBlink este o platformă de crwodfounding înfiinţată de patru români la începutul anului 2020, cu birouri în România, Bulgaria, Grecia, Irlanda şi Olanda. “Lansat la începutul anului 2020, SeedBlink este o infrastructură completă de finanțare pentru inovarea europeană. Fondată de patru cadre superioare cu rădăcini adânci în tehnologie, finanțe și antreprenoriat, SeedBlink permite liderilor din comunitățile de tehnologie și de afaceri să investească și să finanțeze startup-uri europene de top”, conform istoricului companiei de pe site-ul oficial.

Până în prezent, valoarea totală a companiilor aflate în portofoliul SeedBlink este de 530.000.000 de euro şi a reuşit să atragă peste 72.600 de investitori, cu o sumă mobilizată de 225.000.000 de euro.