Conducerea lui Dinamo se teme de arbitraj la „finala retrogradării” cu Poli Iași: „E presiune!”. Cum răspund oficialii moldoveni

Sezonul regular din SuperLiga se aproprie cu pași repezi de final, iar vineri, în deschiderea penultimei etape, avem la Iași o adevărată finală la retrogradare. Politehnica va primi vizita lui Dinamo, însă înaintea fluierului de start conducătorii ambelor formații își fac griji din pricina arbitrajului.

Conducerea lui Dinamo se teme de arbitraj la meciul cu Poli Iași: „E foarte multă presiune!”

la meciul de marți cu Hermannstadt lucrurile au stat un pic diferit. când Patriche ar fi respins șutul lui Ianis Stoica de dincolo de linia porții, iar centralul a dictat eronat ofsaid.

„Cum priviți din punct de vedere sportiv, dar și al arbitrajului, deplasarea de la Iași? Leo Grozavu, antrenorul Iașului, spune că e un campionat viciat de arbitri”, a deschis moderatorul Cristi Coste discuția cu președintele dinamovist Andrei Nicolescu la emisiune pe care o puteți urmări LIVE în fiecare luni, marți și vineri, de la 10:30, numai pe site-ul FANATIK.RO.

„Sper ca presiunea să fie pozitivă și pe arbitri, și pe brigada delegată, toată lumea să fie foarte, foarte atentă și să ia cele mai bune decizii. De asemenea, atât echipa gazdă, cât și oficialii, să se comporte în maniera corectă față de arbitri și de delegarea care va fi acolo. Nu știu ce să vă spun altceva”, a răspuns în primă fază oficialul „alb-roșiilor”.

„Vă e teamă de arbitraj înainte de meciul de la Iași? Până la urmă, vedeți că tot de arbitraj vorbim”, a continuat moderatorul să vorbească despre acest subiect delicat, devenit însă tot mai frecvent în fotbalul românesc în ultima perioadă.

„Dacă e o presiune pe care o simțiți și dumneavoastră și o va simți și brigada de arbitri, evident că ne e teamă. Sper ca, datorită acestei presiuni care vine din foarte multe părți, să fie foarte atenți, să nu riște să ia decizii hazardate.

Eu mi-aș dori să fie mult mai atenți la deciziile din timpul jocului, referitoare la faulturi, pentru că sunt echipe foarte agresive fizic. Vă mai dau o statistică: Oțelul a făcut cu noi 29 de faulturi! Este ceva mult peste media oricărui campionat. Sunt multe faze în meciul cu Oțelul în care poate nu s-a fluierat.

Maniera de arbitraj în care se lasă foarte lejer jocul și nu se fluieră aceste faulturi evidente duce la o viciere de rezultat la final. Pentru că cealaltă echipă capătă progresie, capătă consistență în a ține de minge și așa mai departe… Sunt chestiuni pe care le vedeți și dumneavoastră.

Din cauza tensiunii finalului de campionat se vorbește mai mult de arbitraj. Probabil fiecare își face alte calcule, fiecare are proparia viziune, evident că toți suntem subiectivi. Eu nu am atacat niciodată pe nimeni din arbitraj, ci am vorbit doar despre o conștientizare a responsabilității și atât”, a mai spus Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA, emisiune ce poate fi urmărită în premieră pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici în fiecare luni, marți și vineri, de la 17:30.

Și șefii lui Poli Iași trag un semnal de alarmă în privința arbitrajului: „S-au înmulțit problemele”

Deloc surprinzător, și oficialii lui Poli Iași se tem să nu existe probleme de arbitraj la meciul cu Dinamo. Moldovenii au pătimit destul de mult din această cauză în ultima vreme, ceea ce i-a provovat Ultima chiar la etapa intermediară de la FCU Craiova, când

„De câte ori m-am întâlnit cu Dinamo, am jucat doar pe teren și lucrul acesta îmi doresc să se întâmple și vineri seara. Dinamo vrea să iasă din zona periculoasă, la fel ca și noi, și sper din tot sufletul să avem parte de o brigadă cu experiență, o brigadă competentă, o brigadă FIFA și să nu mai comentăm arbitrajul după joc.

Am văzut că și la meciul lui Dinamo cu Hermannstadt au fost probleme de arbitraj, s-au înmulțit din păcate aceste probleme. Îmi pare rău că Politehnica Iași a avut parte de două erori grave de arbitraj, o știți și pe cea de la Ploiești…

Sper să ne vedem doar de ceea ce avem noi de făcut în club, din punct de vedere sportiv și administrativ, și să nu mai stăm să comentăm deciziile brigăzilor de arbitri. Cred și sper că lucrurile se vor așeza și nu vom mai avea parte în continuare de greșeli de arbitraj”, a declarat Cornel Șfaițer, președintele lui Poli Iași, la FANATIK SUPERLIGA.

