Confesiunile ”justițiarului” Christian Sabbagh, de la profesie la familie: „Nu e normal acest lucru. Ți-ai otrăvi viața permanent”

Christian Sabbagh a vorbit despre munca în televiziune, regretele pe care le are ca jurnalist, dar și cum reușește să împace profesia cu viața de familie.

Christian Sabbagh, încrezător în autorități: „Avem o poliție europeană, bine antrenată”

a revenit full-time pe sticlă de curând, fiind mutat din weekend în timpul săptămânii, pentru principalul grupaj informativ al zilei. Exclusiv pentru FANATIK, Christian Sabbagh dezvăluie cum reușește să nu aducă și în familie spiritul justițiar și să fie un soț afectuos și un tată prietenos.

-Bună, Christian! Din experiența ta și având ochi de jurnalist, mai e Poliția în acțiune în România sau suntem un sat fără câini?

Da, firesc că da. Simplul fapt că mai există incidente rare, nu tocmai plăcute, în care sunt implicați polițiști, nu reflectă realitatea. Poliția este în acțiune și întreprinde acțiuni serioase de prindere a unor traficanți de droguri, de identificare și destrămare a unor rețele infracționale de tot felul. Chiar avem o poliție europeană, bine pregătită și antrenată, cu specialiști.

-Cât de grea este lumea televiziunii? A existat vreun moment în care ai vrut să renunți?

Niciodată nu am vrut să renunț și n-aș avea de ce. Eu mi-am văzut de investigațiile mele, nu am avut motive, piedici care să mă determine să îmi doresc să renunț. Probabil că atunci când te uiți la televizor ți se pare că este ușor, nu vezi procesul complicat din spatele imaginii.

Efortul este pe mai multe paliere: rețeaua de surse de care ai nevoie, procesul de verificare al unei informații, redactarea știrii, riscurile inerente, pentru că poți fi oricând dat în judecată pentru un material, atunci când deranjezi pe cineva, în ciuda faptului că tu respecți toate regulile jurnalistice, iar demersal tău e făcut cu bună credință.

Nu este o profesie ușoară, dar fascinează chiar de la prima vedere. Este, de asemenea, o profesie care implică multă responsabilitate.

„Românul este dârz, muncitor, inteligent”

-Ești legat profund de două țări, România și Liban. Cum ai descrie țara noastră? Ce părere ai despre lucrurile mai puțin plăcute care se spun despre noi, ca popor?

Nu am descoperit lucruri diferite, fiind parte din acest popor. Eu văd românii ca fiind un popor blând, care a avut de-a lungul istoriei spirit de sacrificiu. Românul este dârz, muncitor, inteligent. Poate că avem și defecte, dar nu cred că sunt mai numeroase decât ale celorlalte popoare. Mie nu îmi place să pornesc de la un caz particular și să generalizez, să extind un defect asupra unei întregi națiuni.

Pe mine mă interesează doar partea frumoasă a acestui popor. Și în perioadele mai urâte, cum ar fi cea a comunismului, eu am văzut că există oameni curajoși, care erau împotriva regimului, își riscau viața ca să spună lumii ce se întâmplă aici. Românul este un patriot. Nu există națiuni bune și națiuni rele. Fiecare popor are calitățile și defectele lui.

-Spiritul justițiarului de pe micile ecrane te urmărește și în viața de familie?

Am separat foarte bine cele două aspecte ale vieții mele, cel personal și cel profesional. Când plec de la muncă las acolo tot ce ține de acest aspect. Acasă sunt tată și prieten al copiilor mei, un soț afectuos. Nu am amestecat niciodată profesia cu viața personală. Nici nu ar fi normal acest lucru, ți-ai otrăvi viața permanent. Jurnalist sunt cât îmi practic meseria, acasă sunt un om normal cu responsabilitățile pe care le are oricine altcineva, ca soț, ca părinte.

Ar fi vrut să îi intervieveze pe Iulian Vlad și Nicolae Ceaușescu

-Care este personalitatea istorică pe care ți-ar fi plăcut să o intervievezi și de ce?

Am chiar o listă de personalități. M-am apucat să scriu un roman despre Revoluție și mi-ar fi plăcut să îl intervievez pe Iulian Vlad, . Nicolae Ceaușescu ar fi fost un personaj interesant din punct de vedere al istoriei, aș fi vrut să știu dacă și-a intuit sfârșitul după întrunirea de la Malta, ce l-a determinat să se opună invaziei Cehoslovaciei în 1968; sunt multe lucruri pe care aș fi vrut să le aflu…

-Ce personalitate contemporană te intrigă sau îți place?

O să spun Jason Statham. Îmi place cum joacă și se vede că este un tip așezat, stă departe de scandaluri și pare că duce o viață mai liniștită. Și este și un bun sportiv.

Jurnalistului i-ar plăcea să ajungă în spațiul cosmic

-În ce fel te relaxezi în viața de zi cu zi? Ce plăceri vinovate ai?

Pentru mine, relaxarea este un lux, ar însemna să am timp liber și, în cazul meu, acesta este foarte puțin. De regulă merg la tir. În rest, timpul meu este ocupat de activitățile copiilor și cu tot ceea ce ține de profesia mea. Ziua are doar 24 de ore. Când eram mic parcă ziua îmi ajungea, aveam timp și să merg la școală, să fac teme dar și să mă joc. Acum parcă s-a comprimat timpul.

-Există lucruri pe care nu le-ai făcut în viață și ți-ar plăcea să le faci pe viitor?

În general, ce mi-am propus am realizat. Poate doar să zbor în Cosmos, dacă trăiesc suficient de mult încât astfel de călătorii să devină banale, ca o călătorie cu metroul.