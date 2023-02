Conflict Alex Ioniță – Adi Mutu? Tehnicianul Rapidului a dat din casă: „Are frustrarea asta! Am discutat deja cu el” Video exclusiv

Adrian Mutu a făcut spectacol . Printre subiectele abordate, „Briliantul” a comentat situația lui Alex Ioniță, fotbalist care nu traversează o perioadă foarte bună.

Adrian Mutu, despre relația cu Alexandru Ioniță: „Că e nervos e bine. Înțeleg dorința lui”

Mijlocașul în vârstă de 28 de ani n-a jucat decât 58 de minute în victoria Rapidului contra Chindiei Târgoviște, scor 2-0. Înlocuit cu Jayson Papeau, . Reacția din momentul schimbării a fost comentată la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„A plecat direct la vestiare, dar cel puțin a avut o reacție. Măcar atât. Că e nervos e bine. Eu înțeleg dorința lui de marca pe Giulești, e rapidist 100%, crescut de mic. Și înțeleg că nu a marcat până acum și își dorește. Nu a marcat până acum în Giulești.

Are frustrarea și dorința asta de a le oferi suporterilor bucurie și lui personal, dar el trebuie să înțeleagă că face parte dintr-o echipă și nu joacă doar el singur. Iar când nu se ridică la nivelul dorit, dar el nu a avut o evoluție proastă, dar uneori, când schimbi o strategie, poți schimba un jucătoare care a jucat normal, în nota echipei.

Schimbările nu se fac doar dacă ai jucat prost. Se face o schimbare de sistem, de strategie și apelezi la cineva fără să aibă vreo legătură cu performanța.

Nu a fost ok ce s-a întâmplat. Am discutat deja. E arhivată. Ioniță e un jucător care mie îmi place foarte mult și încerc să fac din el varianta lui cea mai bună. Sunt lucruri pe care uneori nu le acceptă și e normal și eu am făcut asta, dar important e să aibă încredere în mine, știe că țin la el și face parte din creșterea lui normală.

Atâta timp cât la Rapid există concurență reușim să ridicăm valoarea echipei și performanța pe teren să fie din ce în ce mai bună”, a declarat Adrian Mutu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Alexandru Ioniță s-a întors în 2021 la Rapid, liber de contract după despărțirea de CFR Cluj. Cotat de Transfermarkt.com la 850 de mii de euro, mijlocașul în vârstă de 28 de ani este un produs 100% al giuleștenilor, pentru care a marcat 12 goluri și a oferit 18 assist-uri în 77 de meciuri.

