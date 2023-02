Exclusiv. Alex Ioniță, mărul stricat din vestiarul lui Mutu?! „Nici măcar nu s-a dus să dea mâna cu Adi. A ajuns la Rapid și pentru că are tatuajul ăla frumos”. Video

din etapa 27 a SuperLigii, deși a evouat toată repriza a doua cu un om în plus. iar dacă se juca în continuare 11 la 11 nu se știe care ar fi fost deznodământul final.

Alex Ioniță, criticat extrem de dur după atitudinea de la meciul Rapid – Chindia: „Nici măcar nu s-a dus să dea mâna cu Mutu”

Chiar dacă giuleștenii au obținut victoria contra Chindiei, nu toți jucătorii au fost lăudați pentru prestația lor. Iar printre cei mai criticați s-a numărat și vedeta Alex Ioniță, dar nu atât din cauza evoluției slabe, ci din a atitudinii total neprofesioniste pe care a avut-o în minutul 58, când

„Ajungem și la fotbalistul Ioniță de la Rapid. Chiar am comentat și după meci… Hai să-ți spun ceeea ce mi-a atras atenția în momentul de față. Îl schimbă Adrian Mutu, face o schimbare dublă în minutul 60… Unul dintre jucătorii schimbați vine în alergare ușoară, că nu poți să-i ceri unui jucător după 60 de minute să vină în sprint, chiar dacă rezultatul îi este defavorabil echipei lui… Un 0-0 în Giulești cu o Chindie aflată în inferioritate numerică este un rezultat prost.

Iar tu Ioniță, care ești undeva la punctul de la centrul terenului, ieși în mers. Supărat… Ai jucat 60 de minute, dintre care 15 minute în superioritate numerică, nu ai ieșit cu absolut nimic în evidență, ai un antrenor care nu numai că te bagă de cele mai multe ori titular… Când îți mai iese și ție câte ceva, vine la flash-inteviuri, vine la conferințele de presă și spune că dacă o ții așa poți fi și în lotul lărgit sau chiar o soluție pentru echipa națională, și tu ești supărat.

Eu nu înțeleg de ce nu a fost supărat înainte de meci că l-a băgat Mutu să joace. El era supărat după 60 de minute, deși aproape nu a atins mingea. Nici măcar nu se duce la centrul terenului să dea mâna cu Mutu, pleacă supărat la vestiare”, și-a început Robert Niță tirada la adresa lui Alex Ioniță în

Robert Niță despre Alex Ioniță: „A ajuns la Rapid datorită tatuajului. El are nevoie de echipă, nu echipa de el!”

Iar criticile au continuat extrem de bine punctate, cu exemple concrete, pe un ton foarte acuzator. dar recunoscut și pentu dăruirea de care dădea dovadă atunci când era jucător, Robert Niță nu poate accepta atitudinea lui Alex Ioniță.

„În momentul de față, din punctul meu de vedere, Ioniță are mult mai multă nevoie de Rapid decât are Rapidul de Ioniță. Pentru că eu, ca suporter rapidist și care mai și merg la meciuri, nu-mi aduc aminte o partidă din ultimul an când Ioniță să fi fost cel mai bun de pe teren sau să fi decis un meci. De cele mai mai multe nu este nici măcar în primii 3, conform statisticilor și cifrelor. Ăia buni din echipă.

Da, Mutu are o situație grea. Mie îmi place Ioniță, îmi plăcea de Ioniță ăla care era acum 7-8 ani, pentru că nu e jucător de gabarit, e un jucător scund, cu o îndmeânare bună, cu centru de greutate jos, e un jucător cam cum am fost și eu trecător pe la Rapid. Îmi place stilul ăsta de jucător.

Dar tu nu poți să fii supărat să ieși în mers de pe teren, să nu saluți antrenorul, să fii supărat că te-a scos la 0-0, când tu faci o oră de joc mult sub media echipei. Chiar l-am următir și după meci, iese cu geaca pe el și fesul pe cap să salute suporteriii și să cânte cu galeria… Era mai mult afaectat de faptul că a fost schimbat decât bucuros că a câștigat echipa.

Mie nu mi-a păcut atitudinea lui. Și eu eram ăla supăratul, cu tricoul «Sunt bun, dar nu mă vede nimeni!», mă făceam că nu-l aud pe Rednic când striga, pe Hizo că nu-l văd, dar parcă o mai și nimeream din când în când și aveam motive să fac lucrurile astea.

Mie nu mi-a plăcut ce harfe de fotbalist are Ioniță. Ioniță ajunge la Rapid poate și că are tatuajul ăla frumos cu Rapidul. Clubul Rapid îi întinde o mână după o perioadă tulburată și de inactivitate, iar în momentul când era în activitate vreo 3 ani nu juca pe nicăieri. El revine la Rapid în primul rând pentru că e rapidist și în al doilea rând pentru că e ieftin sau gratis”, a continuat Robert Niță la

Alex Ioniță, criticat pentru atitudinea față de Adi Mutu: „Vine în mers 30 de metri și se duce direct la vestiare”

„Pentru mine, Mutu este antrenorul care va avea cea mai mare creștere și va fi unul dintre cei mai buni antrenori români în următorii 15 ani. Are prestanță, are discurs, e șmecherit în termeni fotbalistici… Păi Mutu nu a vrut să iasă de pe teren și era antrenor Dobrin. Era Dobrin antrenor, care era statuie la Pitești și el nu avrut să iasă. Păi Mutu a plecat, s-a întors, a dat zăpada, a plantat gazon și a venit înapoi când încearcă Ioniță să facă de astea cu Mutu.

Știi cum se uită Mutu la Ioniță? Nu am avut timp, am scos telefonul, când l-a văzut că venea ăla în mers… Se ridică antrenorul secund și îi fcae semn… Ionuț Voicu, delegatul, îi făcea semn «haide, băi Ioniță, haide!»… Băi, el merge… Îi întinde Voicu mâna să o dea cu el și îi dă așa, în aer…

Și Mutu, cum stătea întors el așa într-o parte spre teren, dacă putea în momentul ăla să-i pună piedică așa, cu privirea, să cadă pe scările alea la tuel, o făcea. Adică dacă avea o putere de asta paranormală. Așa se uita Mutu la el… Cred că dacă Ioniță se uita în momentul ăla în ochii lui Mutu, fugea și-i sărea în brațe și-i zicea «Iartă-mă!». Jur! O privire… M-a impresionat pe mine din tribună, care nu aveam nicio treabă.

Ei și antrenorul Mutu iese la flash-interviuri sau la conferințele de presă și spune: «Da, și Sefer a jucat bine, da și Ioniță». Care se uită la el de am zis că-i sparge capul… Iar Ioniță nu-l bagă în seamă, am fost acolo. Vine în mers 30 de metri și coboară scările, se duce direct la vestiare. După un meci în care nu prea a atins mingea. Nici mână, nimic, nici nu se uită la bancă”, a încheiat Robert Niță.

