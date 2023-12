Conflict în tabăra Belgiei înainte de Euro 2024. Mesaj categoric pentru selecționer și Thibaut Courtois

Cu toate acestea, belgienii nu au o atmosferă plăcută în lot cu jumătate de an înainte de Euro, pentru că Thibaut Courtois, portarul celor de la Real Madrid și al naționalei Belgiei, și-a creat dușmani în vestiar. Mai exact, portarul a părăsit furios lotul în vară, refuzând să mai joace cu Estonia, pentru că selecționerul Domenico Tedesco nu i-a acordat banderola de căpitan.

Conflict în tabăra Belgiei înainte de Euro 2024

din vestiarul Belgiei privesc cu scepticism revenirea lui Courtois la lot, după ce portarul de la Real Madrid își va reveni după o ruptură de ligamente încrucișate. ”El trebuie să-și ceară scuze mai întâi”, a declarat Thomas Meunier, un internațional belgian care a ținut să-l pună la punct pe goalkeeper.

Mai mult, între Thibaut Courtois și selecționerul Domenico Tedesco ar exista un conflict cunoscut, scenariu care nu e benefic belgienilor înainte de Euro 2024, care va avea loc în Germania în lunie iunie și iulie. Momentan se știe că portarul e accidentat până prin aprilie, când s-ar putea întoarce miraculos pe gazon.

Așadar, ar putea fi titular cu România la Euro 2024, pe 22 iunie, la Koln. Cu toate acestea, conflictul din sânul vestiarului e departe de a fi stins. În luna iunie, atunci când căpitanul Kevin De Bryune era accidentat, selecționerul Tedesco a preferat să-i acorde banderola lui Romelu Lukaku, într-o partidă cu Estonia.

Capriciosul portar a șocat pe toată lumea când a ales să plece din cantonament înainte de meci și a refuzat să mai joace pentru Belgia în acea partidă din preliminariile CE. Thomas Meunier, jucătorul celor de la Borussia Dortmund, crede că portarul celor de la Real Madrid trebuie să-și ceară scuze înainte să se întoarcă în lot.

Mai mult, Timothy Castagne, , a anunțat că ”ar fi bizar dacă Thibaut s-ar întoarce ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic”. Cât despre Meunier, acesta a declarat în presa belgiană, mai exact cotidianului Het Laatste Nieuws: ”N-am fost acolo când a avut loc discuția, dar am auzit multe lucruri și reacția lui Courtois mi s-a părut puerilă. Înainte să vină înapoi, el trebuie să-și ceară scuze, dacă aceasta e unica soluție pentru a fi Euro. Până la urmă, suntem adulți”.

Mai mult, internaționalul belgian cere ca selecționerul Tedesco și portarul lui Real Madrid să-și rezolve problemele ca doi bărbați ”pentru binele Belgiei”. ”Așezați-vă la masă, vorbiți, fiți sinceri și reglați acest conflict pentru binele Belgiei și al echipei naționale. Lăsați toate problemele în spate și jucați fotbal!”, a transmis Meunier.

Thibaut Courtois a fost operat în luna august a acestui an, intervenția fiind efectuată de medicul Manuel Leyes, sub atenta supervizare a ”serviciilor medicale ale clubului”, iar operația a fost ”un succes”. Așadar, portarul și-a început programul de recuperare la câteva zile de la operație și are șanse mari să se întoarcă pe teren la timp pentru Euro 2024.

Courtois s-a accidentat în timpul unui antrenament la baza de la Valdebebas și a ratat prima etapă din La Liga, meciul dintre Real Madrid și Athletic Bilbao. În acest context, Real Madrid l-a împrumutat pe Kepa Arrizabalaga, iar gruparea de pe Santiago Bernabeu nu are opțiune de transfer definitiv. Cu toate acestea, portarul a anunțat că a venit să-i la locul lui Courtois, definitiv.