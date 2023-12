Mircea Rednic, verdict dur înainte de Euro 2024: „Nu ne putem bate cu Belgia”

În urma tragerii la sorți desfășurate recent, reprezentativa României, condusă de Edi Iordănescu, a fost plasată în grupa E a Campionatul European.

Belgia, o nucă tare pentru „tricolori”

“În afară de Belgia, eu la conferința de presă am spus că nu că mi-aș dori, să vedem cu Belgia și am căzut cu Belgia. E clar, am mai văzut declarații și la nea Mircea, nu putem, e clar că ne luptăm pentru locul doi.

El a zis că putem să ne batem de la egal la egal cu Belgia, nu avem, ei pot forma trei echipe cu jucători care joacă numai în străinătate, nici nu știu dacă au un jucător care joacă în campioantul Belgiei”, a declarat Mircea Rednic.

Traseul României faza grupelor promite meciuri incitante în orașe precum Munchen, Koln și Frankfurt. În conformitate cu programul anunțat, tricolorii vor intra în competiție pe 17 iunie la Munchen, unde se vor confrunta cu câștigătoarea din barajul rutei B.

Mircea Rednic va merge la Euro 2024 să susțină România

“Nu Belgia, avem șanse la locul 2, dar cu Belgia va fi foarte greu. Ne așteptam să cădem cu o echipă puternică din prima urnă, erau echipe una și una. Dar mie îmi convine că o să o mă duc la meci, o să fiu invitat de federația belgiană, o să fie ok.

E aproape de mine, de Liege. Avem șanse să ne calificăm de pe locul 2. Echipa e mult mai echilibrată, se cunosc, e și moralul bun, iar acolo nu ai ce să pierzi”, a completat Mircea Rednic în exclusivitate pentru FANATIK SUPERLIGA.

Pe 22 iunie, la Koln, tricolorii vor avea parte de un test major în fața celei mai valoroase echipe din Grupa E, respectiv Belgia. Ultimul meci din faza grupelor îi va aduce pe tricolori în fața Slovaciei, pe 26 iunie, la Frankfurt.

Fiecare meci va fi un prilej de mândrie națională, iar suporterii sunt nerăbdători să vadă cum se desfășoară această nouă pagină a fotbalului românesc.

