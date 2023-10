Connors l-a comparat pe Ilie Năstase cu un jucător actual din ATP: “A fost chiar mai bun”

Fostul mare tenismen a încântat lumea sportului prin jocul său, dar și prin comportamentul din timpul partidelor. “Nasty”, așa cum a fost alintat, obișnuia să intre în contre atât cu arbitrul partidei, cât și cu oamenii din tribună.

Kyrgios, urmașul lui Năstase

“O comparaţie între Năstase şi Kyrgios este foarte bună, poate că Ilie a fost chiar mai nebun decât Nick. Dar românul şi-a pus altfel amprenta asupra tenisului, a câştigat mult mai multe turnee importante.

Pentru mine, Năstase trebuia să fie cel mai bun din istorie, atât de mult talent avea. Şi nu doar că era talentat, dar era foarte rapid şi anticipa incredibil unde vei trimite mingea. Dar nu a reuşit să scape de obicieurile proaste pe care le avea”, a declarat Jimmy Connors.

În ciuda faptului că nu a reușit să ajungă la fel de sus ca Năstase în carieră, Nick Kyrgios a devenit celebru pentru jocul său spectaculos și pentru reacțiile avute în timpul partidelor. Australianul s-a certat la un meci și cu actorul Ben Stiller.

Kyrgios nu a atins performanțele sportive ale lui Năstase

“Asta se întâmplă şi cu Nick, şi el are talent cu carul. Am vorbit de multe ori despre australian şi despre ce ar putea face dacă s-ar controla. Dacă ar munci şi ar ajunge în jocul de tenis tot ce e necesar pentru un sportiv care are ambiţii mari.

Năstase a câştigat US Open, Roland Garros, Nick a făcut doar finală de Wimbledon. Cei doi se aseamănă ca temperament, dar nu sunt multe puncte de comparaţie din punct de vedere al performanţelor atinse”, a completat Jimmy Connors.

Nick Kyrgios nu a reușit să obțină niciun punct în clasamentul ATP în 2023, iar cariera sa a intrat într-un con de umbră. Ultimul meci câștigat de către Kyrgios a fost în 2022, atunci când l-a învins pe Kamil Majchrzak, la Tokio. Din acest motiv, australianul este ieșit din clasamentul ATP.

Cea mai bună clasare a lui Nick Kyrgios a fost locul 13 ATP, iar cea mai bună performanță sportivă a fost ajungerea în finala de la Wimbledon, în 2022. Atunci, australianul a fost învins ce către Novak Djokovic. În întreaga sa carieră, Kyrgios a reușit să strângă 12 milioane de dolari.

Jimmy Connors este una din legendele tenisului mondial. În vârstă de 71 de ani, Connors se poate mândri cu ocuparea poziției 1 în ranking-ul ATP. Americanul a ajuns pe locul 1 în anul 1974 și a rămas în fruntea clasamentului timp de 160 săptămâni.