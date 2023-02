Consilierul lui Zelenski, avertisment pentru România: “Urmăriţi activităţile ruşilor în ţara voastră”

Mihailo Podoliak, consilier al președintelui ucrainean Volodimir, a spus că România trebuie să acorde o atenție deosebită activităților rusești de pe teritoriul ţării, considerând că Rusia continuă să finanțeze mișcările extremiste din Europa și că metodele sale de operare pot include asasinate politice în țările pe care dorește să le destabilizeze.

Cum încearcă Rusia să destabilizeze Europa

Rusia are o influență extrem de activă prin spațiul informațional, încercând să propagă ideea că ar fi mult mai bine pentru România, precum și pentru alte țări, să reducă ajutorul acordat Ucrainei, a declarat Mihailo Podoliak (foto), într-un interviu acordat .

“Această metodă de operare este prezentă în diferite țări, inclusiv în Franța și în Italia. Rusia finanțează partidele de extremă dreaptă și de extremă stângă pentru ieși în stradă. Pe de altă parte, Rusia încearcă să fie extrem de prezentă în spațiul online pentru a transmite că trebuie să ne temem în continuare de ea”, a spus consilierul lui Volodimir Zelenski.

Din această cauză, Podoliak a ţinut să dea câteva sfaturi speciale serviciilor de informații românești. “Cred că serviciile speciale din România ar trebui să monitorizeze foarte atent tot ce ține de Rusia. Aici mă refer la întâlnirile și activitățile lor pe teritoriul României”, a spus oficialul ucrainean.

În final, el a explicat . “Proteste în masă în care vor fi violente, o societate dominată de bande criminale, finanțarea loviturilor de stat sau asasinate politice și corupție. Prin aceste metode, Rusia operează în diferite țări”, a concluzionat Podoliak.

Afirmaţiile consilierului lui Zelenski vin într-un context în care serviciile secrete din Republica Moldova tocmai au anunţat că a puterii de la Chişinău. În baza probelor acumulate, în vizorul oamenilor legii sunt și cetățeni ai altui stat, cercetați pentru spionaj, care dirijau și finanțau activitățile subversive ale persoanelor din Moldova.

De asemenea, Volodimir Zelenski declara săptămâna trecută că i-a spus președintelui moldovean Maia Sandu despre un presupus plan al Rusiei de a răsturna puterea politică de la Chişinău. “Am interceptat un plan al serviciilor secrete ruse pentru distrugerea Republicii Moldova. Documentul arată cine, când și cum va distruge democrația Republicii Moldova și va prelua controlul asupra Republicii Moldova.

Când am primit documentul și am înțeles de unde vine am avertizat imediat Republica Moldova.Nu știm însă dacă Moscova a dat într-adevăr ordin să fie urmat acest plan, dar noi l-am interceptat, l-am recunoscut și ne-am dat seama că au încercat să implementeze un plan asemănător Ucrainei”, spunea Zelenski.

Pe de altă parte, Oleksii Arestovici, consideră că în cazul în care Republica Moldova va solicita, Ucraina poate rezolva problema transnistreană “în trei zile”. Arestovic a făcut această declarație în timpul unei conversații cu activistul rus pentru drepturile omului, Mark Feygin, pe YouTube. El a adăugat că Ucraina nu va trebui să aștepte victoria în actualul război cu Rusia pentru a ajuta Moldova “să curețe” Transnistria de ocupanții ruşi, prin mijloace militare.