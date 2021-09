Constantin Budescu, declarație fermă înainte de FCSB – Dinamo: „E derby-ul României! Nu ne mai permitem pași greșiți”. Video

FANATIK a anunțat, în exclusivitate, că să semneze un contract pe un an.

Constantin Budescu, declarație fermă înainte de FCSB – Dinamo

Constantin Budescu s-a declarat fericit pentru faptul că a revenit la FCSB. Acesta a confirmat informația oferită în exclusivitate de FANATIK, conform căreia .

Noul mijlocaș al FCSB-ului a făcut haz de necaz și a declarat că se va transforma în Spider-Man.

„Am încercat și încerc în continuare să fac unele schimbări în viața mea de fotbalist și sper ca asta să se vadă și în teren.

Mă simt foarte bine. Au mai fost câteva tentative, dar este bine că am venit acum (n.r. la FCSB). Toate lucrurile sunt ok și sper ca totul să meargă bine de acum încolo.

Am primit foarte multe mesaje și chiar am rămas surprins plăcut, că a fost foarte multă lume. Au contat și oamenii care sunt aici, pentru că îi cunosc pe majoritatea dintre ei.

Am văzut și eu unele prostii scrise prin presă, nu este adevărat. Am fost mușcat de un păianjen și mi s-a umflat piciorul după antrenament. Și am decis să-mi iau o zi liberă, ca să pot să merg la un medic, să văd despre ce este vorba și să mi se dezumfle piciorul. Voi deveni Spider-Man, pentru că se potrivesc și culorile.

Echipa este pe un drum bun, s-au făcut ceva schimbări aici. Zic eu că o să se vadă de acum încolo. Sperăm să obținem rezultate pozitive, pentru că este o diferență mare de puncte și asta nu e bine pentru noi.

Constantin Budescu: „Sper să facem o figură frumoasă!”

Este un meci foarte important (n.r. cel cu Dinamo), toată lumea știe asta. E derby-ul României. Sper să facem o figură frumoasă, să jucăm bine și să câștigăm meciul, pentru că nu ne mai permitem pași greșiți.

M-a primit foarte bine (n.r. Edi Iordănescu). Nu am lucrat cu Mister pâna acum, am mai discutat doar la telefon. Este un antrenor foarte bun, peste tot pe unde a fost a obținut rezultate bune și eu zic că asta o să facă și aici.

Ca și mesaj, nu pot decât să le spun să vină la stadion (n.r. suporterilor), să ne susțină. Și noi o să fim alături de ei, și ei de noi și sper să facem o treabă foarte bună, pentru că numai împreună putem obține rezultate”, a declarat Constantin Budescu, pentru FCSB TV.