Constantin Enceanu a ”bătut-o” pe Niculina Stoican: ”Pentru orgoliul meu”

Constantin Enceanu și ansamblul care era condus de Niculina Stoican au ajuns la capătul procesului deschis de solist. Victoria artistului a fost consfințită de sentința dată de Tribunalul București, artistul având de luat și o sumă frumușică de bani.

Constantin Enceanu, satisfăcut de sentință

Constantin Enceanu a deschis un proces împotriva Ansamblului Folcloric Maria Tănase, condus pe atunci de Niculina Stoican, pentru că ar fi fost nedreptățit. Mai exact, la promovarea într-o clasă superioară, el a fost cotat cu calificativul ”bine”. Iar asta, ne-a recunoscut, în exclusivitate artistul, l-a deranjat cumplit.

De curând, Tribunalul București i-a dat dreptate lui Enceanu și, acum, artistul are de recuperat și o sumă frumușică drept cheltuieli de judecată. Dar, ceea ce îl bucură cel mai tare pe artist, este că onoarea lui a rămas intactă, iar calificativul primit a fost revizuit.

”Anulează Fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale reclamantului Enceanu Constantin pentru perioada 01.01.2022-31.12.2022 şi Decizia nr. 27/12.05.2023. Obligă pârâta să plătească reclamantului suma de 2.975 lei reprezentând cheltuieli de judecată”, este minuta sentinței emise de Tribunalul București.

FANATIK l-a contactat și pe Constantin Enceanu pentru a vedea cum comentează decizia favorabilă a instanței. Și, în stilul său, artistul a ”înțepat-o” discret pe Niculina Stoican, fostul manager al ansamblului Maria Tănase, cel la care era angajat.

Constantin Enceanu: ”Cred că asta era o răfuială”

”Am câștigat, da. Ansamblul va fi comasat, deci rămân. Mi s-a mărit salariul, cum am cerut, de la 1 noiembrie. Înainte de a se finaliza procesul, au avut loc examenele de grad și am promovat. Vorbim de examenele de grad profesional. Eu i-am dat în judecată pentru că am fost evaluat cu `bine`.

Domnul dirijor și doamna manager (Niculina Stoican, n. red.) mi-au dat doar bine. Eu am contestat, că am considerat că merit foarte bine. Au făcut o comisie la nivel de ansamblu și care mi-a dat calificativul `foarte bine`. Doar că doamna manager nu a ținut cont de asta. Așa că i-am dat în judecată.

Pe acel calificativ am câștigat. Nu mă dezavantaja cu nimic, nu mă avantaja cu nimic. Dar am făcut-o din orgoliu, pentru orgoliul meu. Dacă mă întrebi, cred că . Dar acum nu mai e nici manager la noi, am și scăpat de stres”, a spus Constantin Enceanu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Cum a rămas Niculina Stoican fără postul de manager

, la sfârșitul anului trecut, o lovitură din partea primăriei Craiova. Mai exact, Lia Olguța Vasilescu, edilul din Bănie, a decis ca Ansamblul Maria Tănase să fie comasat cu o altă instituție culturală din oraș. Motivul, se arată în decizie, este legat de eficientizarea cheltuielilor făcute de municipalitate.

Cu toate acestea, cu excepția dansatorilor și a unei părți din personalul administrativ, artiștii nu au avut de suferit. Astfel, soliștii au fost comasați cu Teatrul Colibri și Casa de Cultură Traian Demetrescu, urmând să apară, și pe viitor, în diverse spectacole organizate. Normal, Niculina Stoican a rămas fără postul de manager.

„Nu am ce să spun. Managerul trebuie să dea explicații. Sau, mă rog, fostul manager. El știe ce și cum se petrece acolo. M-a durut când am auzit de dansatori. Nu am nicio putere eu. Să explice doamna Stoican ce se întâmplă”, a declarat, la acea vreme, Constantin Enceanu, pentru FANATIK.