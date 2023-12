Lia Olguța Vasilescu a distrus-o pe Niculina Stoican! Ce zice Enceanu despre scandal

Niculina Stoican a primit o lovitură neașteptată din partea primarului Craiovei, Lia Olguța Vasilescu. Politiciana a decis comasarea unor instituții culturale pentru eficientizare financiară, costurile cu Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” fiind destul de mari, nemaiputând fi suportate de primărie.

Niculina Stoican, afară de la Ansamblul Maria Tănase, după decizia dată de Lia Olguța Vasilescu

Cu alte cuvinte, ansamblul care era condus de Niculina Stoican, de unde a plecat de curând, va fi la pachet cu Teatrul Colibri și Casa de Cultură Traian Demetrescu.

Lia Olguța Vasilescu a constat, pe final de an, că anumite instituțiile culturale mănâncă prea mult din bugetul de care dispune, din care au fost finanțate până acum. Una din victimele care a căzut în urma reorganizării este Niculina Stoican, care nici nu mai vrea să audă de acest subiect. Și care, acum, nu va mai avea un post ”călduț” de manager.

Ce sume dădea Primăria Craiova pentru instituția culturală condusă de Stoican

Ansamblul „Maria Tănase”, pe care vedeta muzicii populare l-a condus, figurează cu un total de cheltuieli de 5.576.922 de lei, Din această sumă, 277.263 reprezentau veniturile. 50.000 de lei din bani proveneau de la Consiliul Județean Dolj, iar 5.249.059 veneau de la primărie, ca subvenție. Vorbim, așadar, de un milion de euro!

Anul ăsta, ansamblul a avut (doar!) cinci spectacole, în total. Situația e crâncenă la capitolul financiar și la Casa de Cultură Traian Demetrescu, care dispunea de un buget de 2.616.661 lei din care 113.365 lei bani dați pe venituri. La Teatrul pentru copii și tineret Colibri vorbim despre un buget total de 4.041.581 de lei, din care 272.000 venituri.

Plecarea artistei Niculina Stoican din fruntea ansamblului a șocat suflarea oltenească. A existat chiar și o petiție prin care s-a cerut Liei Olguței Vasilescu să regândească această comasare, însă se pare că Primăria nu a devenit mai indulgentă și și-a păstrat poziția în ședința care a avut loc luni, 18 decembrie 2023.

Niculina Stoican nu vrea să mai comenteze acest scandal

Niculina Stoican a fost contactată de FANATIK pentru a-și exprima poziția cu privire la soarta instituției pe care a condus-o și activitatea ei, una aparent păguboasă dacă e să ne uităm la cifrele vehiculate.

„Nu am nimic de declarat pe marginea acestui subiect”, este reacția de ultimă oră a interpretei Niculina Stoican, asta după ce s-a plâns în presă de situația de la ansamblu. Tot ea a spus, la un moment dat, , că a scăpat de o povară.

FANATIK a vorbit și cu o solistă de la „Maria Tănase”, care a scăpat din ghearele restructurării. Ba mai mult, cântăreața de muzică folclorică Mariana Ionescu Căpitănescu ne-a zis că pregătește un spectacol deosebit în zilele următoare. Va fi unul de colinde, sub tutela Ansamblului Folcloric.

Mariana Ionescu Căpitănescu nu a vrut să comenteze soarta pe care a avut-o Niculina Stoican. Ne-a zis că tot ce e legat de evoluția instituției culturale va fi comunicat, așa cum i s-a transmis și ei, chiar de cei de la Ansamblu. A putut să ne spună doar că ea nu e afectată de restructurări, fiind doar solistă. Vizate au fost în special funcțiile de conducere și alte posturi, precum cele de dansatori, care nu produceau bani.

Mariana Ionescu Căpitănescu rămâne și după restructurări: „Pregătim un spectacol cu colinde”

„Sunt în continuare solist vocal la Ansamblul Folcloric. Chiar pregătim zilele astea un spectacol de Crăciun, cu colinde. Nu pot să dau alte declarații (n. red.: legat de situația restructurărilor). Cei de la Ansamblu mi-au spus că vor comunica ei tot ce e legat de temă”, a declarat , pentru FANATIK.

Se pare că pe Niculina Stoican ar fi ajuns-o karma după ce a refuzat să îl promoveze pe Constantin Enceanu pentru a câștiga mai mulți bani, deși era membru de 18 ani.

Constantin Enceanu, răzbunat: „Să explice doamna Stoican ce se întâmplă”

Artistul a amenințat-o pe Stoican considerând gestul ei un abuz. Constantin Enceanu a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre acest deznodământ destul de șocant. Folcloristul spune că singura persoană în măsură să facă lumină pe acest scandal de la Craiova este Niculina Stoican.

„Nu am ce să spun. Managerul trebuie să dea explicații. Sau, mă rog, fostul manager. El știe ce și cum se petrece acolo. M-a durut când am auzit de dansatori. Nu am nicio putere eu. Să explice doamna Stoican ce se întâmplă”, a declarat Enceanu, pentru FANATIK.