Continuă scandalul după alegerile locale. Nicușor Dan lansează acuzații de fraudă: „În trei secții am avut zero voturi. Au fost trecute către alți candidați”

În scurta declarație de presă susținută înaintea ședinței conducerii Partidului Național Liberal la care a fost invitat să participe, Nicușor Dan i-a oferit o replică dură Gabrielei Firea, care solicită Biroului Electoral Central renumărarea voturilor, pe motiv că ar plana suspiciuni de fraudă asupra alegerilor locale din 27 septembrie.

Totodată, primarul ales susține că voturile obținute în trei dintre secțiile amenajate pe raza municipiului București au fost redirecționate către rivalii politici pentru a-l împiedica să câștige scrutinul. „Aceste nereguli trebuie investigate”, a declarat candidatul susținut de PNL și Alianța USR-PLUS.

Cât despre zvonurile potrivit cărora ar urma să se alăture liberalilor, acesta a evitat să ofere un răspuns concret pe marginea subiectului, precizând doar că va lua parte la ședință pentru a-și reafirma parteneriatul cu „un partid care m-a susținut în alegerile locale”.

Nicușor Dan susține că rivalii politici au încercat să fraudeze alegerile

„După ce BEC a spus clar că Primăria nu mai are voie să continue cu acele spoturi, totuși a continuat, așa că e absurd să vorbești de fraudă când ești Gabriela Firea. E clar că au fost nereguli, au fost trei secții în care eu am avut zero voturi și presupun că ele au fost trecute către alți candidați.

Aceste nereguli trebuie investigate, însă pentru ceea ce înseamnă primar general diferența este atât de mare încât nu se pune problema (n.r. să piardă alegerile). La Sectorul 1, 10 secții din 160 au dat rezultatele destul de târziu, au existat suspiciuni.

A fost o campanie absolut murdară la adresa mea. Acum câteva zile mai multe televiziuni au titrat că eu sunt în vizorul DNA și alte știri false, așa că să nu mai vorbim de campanii murdare. Nu au fost cele mai civilizate alegeri, dar din momentul ăsta vreau să mă concentrez pe problemele Capitalei”, a declarat Nicușor Dan.

Despre o posibilă intrare în PNL: „Vom vedea ce se va întâmpla”

„Am fost invitat la ședința de conducere a PNL și am venit cu plăcere, pentru că este un partid care m-a susținut în alegerile locale. Am venit să îmi reafirm parteneriatul cu ei. Ce se va întâmpla, vom vedea pe viitor.

În acest moment vreau să mă concentrez pe problemele pe care le are Bucureștiul și în acest moment am venit să stau de vorbă cu partenerii mei din PNL. În primul rând, trebuie să vedem cum putem echilibra situația bugetară, pentru că este foarte dificil.

Până o să am mandatul în mod legal nu vreau să interferez foarte mult cu activitatea Primăriei, dar mă ocup de tot ce înseamnă instituții cu care trebuie să colaborăm”, a mai spus primarul ales al Capitalei.

