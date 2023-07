Contre dure după U Cluj – Rapid 0-3: “Neconvingător!” / “Ești nebun?”

În apărarea giuleștenilor a sărit Horia Ivanovici, cel care crede că noul antrenor Cristiano Bergodi a făcut deja minuni pe banca Rapidului. ”Rapidul place. Rapidul nu convinge, știu că o să vină mesjaele acum și felicitările, dar nu convinge. Nici în prima etapă cu Sepsi în Giulești, porțiuni scurte de joc ca intensitate, ieri întâlnește o echipă slabă”, și-a început discursul Robert Niță.

Contre dure după U Cluj – Rapid 0-3: “Neconvingător!”

Horia Ivanovici a intervenit și a fost necruțător cu jucătorii Universității Cluj, pe care i-a numit dinozauri. ”Echipă de dinozauri și joacă precum niște dinozauri. Mă uitam la Nistor, a luat alura unui rucărean din pădure care taie copaci, zici că-i pădurean, nu fotbalist. Marele mijlocaș, ceapă, atât îi frate. Am crezut prima dată când l-am văzut că-i rucărean care taie pădurile. Am zis ce o căuta ăsta cu toporul. Iar ceilalți băieți la cum au jucat aseară, parcul dinozaurilor, să nu zic cimitir”, a punctat Ivanovici.

de meciuri la nivelul primei ligi. Era un meci greu, am și spus-o că dacă Rapidul se va impune o va face foarte greu, din fericire n-a fost așa. Nu mi-a plăcut Rapidul. Hai să comparăm, dacă vrei să comparăm, Farul care câștigă 4-1 cu Voluntariul, dar Voluntariul joacă, au 4 ocazii clare de gol, Hagi nemulțumit și am fost la meci și pe bună dreptate. N-am văzut în viața mea jucător ce-l bagi în 20 de minute și să-ți ceară mingea pe poziție viitoare în mers, nu poți să te demarci în mers. Hagi dacă rămâne fără voce la un meci, orice echipă din campionat în bate 3-0. Hagi are dreptate.

Nu-mi place și nu mi-a plăcut nici la Dinamo, nici la U Cluj. Vătăjelu a greșit? Băi, toți vorbesc și înnebunesc când vorbesc de grup și de familie. Bă, ăsta își dă autogol săracul, cade în genunchi, bă nu se duce unu să-l consoleze, că nu-i la priveghi, dar să-i zică unul hai bă nu-i nimic. Vătăjelule chiar dacă ești oltean, ești de-al nostru. Ne spune Burcă la Dinamo, ne-a zăpăcit cu caracterele. Eu sunt convins că 3-4-5 se duc în marile familii și râd de Vătăjelu și râd că e trompetă portarul”, și-a continuat Robert Niță punctul de vedere.

Horia Ivanovici, contre cu Robert Niță în direct

Din nou, Horia Ivanovici a intervenit și l-a contrazis pe Robert Niță. ”Rapid n-a terminat perioada de transferuri, antrenorul principal a părăsit echipa cu o săptămână înainte. noul antrenor, care după părerea mea se văd niște lucruri bune, a venit cu trei zile înainte. După 3-4 zile de antrenamente Cristiano Bergodi, după un chin în 2 ani sparge mitul deplasărilor și câștigă cu 3-0, ceea ce nu făcea și tu ești nemulțumit?”, a completat Ivanovici.

A urmat un dialog incredibil între cei doi:

Robert Niță: ”Da,

Horia Ivanovici: ”Mi s-a părut că are jucători interesanți, cursivitate mult mai mare, joc mult mai ofensiv, Cîrjan foarte interesant mai ales că e under, un Papeau care a început să-mi facă cu ochiul”.

Robert Niță: ”Eu vreau mult mai mult, nu mă interesează, pentru FCSB nu e etapa a doua? Că face Gigi schimbări la pauză și au 2-3-0?”.

Horia Ivanovici: ”Vrei să sune Șucu la pauză? Ce vrei mă la Rapid după două etape?”

Robert Niță: ”Să convingă. Pe cine a bătut cu 3-0? Dacă se accidentează cineva?”

Horia Ivanovici: ”Ești agentul lui Șumudică? Bergodi bate cu 3-0 la U Cluj, rupe blestemul deplasărilor, mai au încă 3-4 ocazii, bat cu 3-0, goluri frumoase iar Niță vrea mai mult”.

Robert Niță: ”Vreau să se bată echipa, să fie cum e la FCSB, ai impresia că joacă meciuri de pregătire, echipa arată forță”.

Horia Ivanovici: ”Funsho Bamgboye nu-ți place? Ai un discurs, discursul tău: Ești mulțumit de rezultat? Da? Că nu joacă rău Rapidul, dar nu m-a convins. Apoi, îți place Funsho? Da, dar e haotic. Ori îi critici ori îi mângâi”.

Robert Niță: ”Nu înseamnă că e slab, înseamnă că e un jucător care trebuie disciplinat tactic. Funsho așa s-a născut, cine să-l mai disciplineze. Ăstea-s fițe, domnule nu mi-a dat-o el bine”.

Horia Ivanovici a încheiat ”disputa” într-o notă comică: ”Un singur lucru să-ți arăt, nu U Cluj a bătut cu 3-0, Rapid a bătut cu 3-0. Ai văzut Vătăjelu scris pe burtieră și ai crezut că a fost 3-0”.

La rândul său, analistul FANATIK SUPERLIGA Dănuț Lupu nu s-a arătat impresionat de jocul Rapidului, deci se poziționează de partea lui Robert Niță în această discuție. ”Am spus-o, rezultatul extraordinar, ca joc nu m-a impresionat nici pe mine”, a transmis Lupu. Concluzia a tras-o Vivi Răchită, cel care i-a comparat pe fundașii Universității Cluj tot cu niște dinozauri. ”Robert e exigent. Rapid e în creștere, are și alți jucători față de anul trecut. Acest Cârjan are calitate. Se vede că există o siguranță, Oaidă aleargă, cred că cel mai mult din toți mijlocașii Rapidului. Avem Cristea, care joacă foarte bine. La 1-0 a avut Moldovan două ocazii excelente. La U Cluj există o linie de fund de pterodactili, sunt niște dinozauri cu gâtul lung din era preistorică, cu Mitrea, Miron și Vătăjelu n-ai cum să dai gol. Eu n-am văzut în viața mea să sară un fundaș cu capul să dea pe lângă minge”, a declarat Răchită.

