Rapid s-a distrat cu . Giuleştenii nu le-au dat nicio şansă elevilor lui Petrea şi au obţinut prima victorie a sezonului, după o prestaţie convingătoare a giuleştenilor.

Victor Angelescu, încântat după U Cluj – Rapid 0-3: “Putea fi 8-1”

, acţionarul Rapidului, a declarat la FANATIK SUPERLIGA că scorul putea fi 8-1 la ce ocazii au ratat jucătorii săi. Finanţatorul este mulţumit de prestaţia jucătorilor şi se felicită pentru numirea lui Bergodi:

“A fost bine. Am câştigat meciul, punctele erau importante. Dar am jucat bine şi suntem fericiţi. Se putea mai mult. La ocazii, putea să fie 8-1. În afară de 15 minute, am dominat total jocul.

Am avut multe ocazii, dar ce nu m-a încântat este că am ratat foarte mult. Până la autogol, am ratat vreo şase ocazii. Nu trebuie să aşteptăm să şi-o bage el în poartă.

“Dacă jocul în deplasare va fi constant bun, atunci putem vorbi de o schimbare”

Sunt semne de îngrijorare că am şi ratat. Pentru acest punct al sezonului, cel mai bine este că am câştigat, dar în alte meciuri nu vom avea atâtea ocazii şi va trebui să înscriem.

Nu îmi place să vorbesc după două meciuri în sezon, dar haideţi să vedem că se concretizează. Dacă jocul în deplasare va fi constant bun, atunci putem vorbi de o schimbare.

“Ştim bine pe Cristiano, îi place stilul ofensiv, de asta l-am şi luat la Rapid”

Cred că suntem mai buni, de asta am şi făcut transferuri. Dar, da, este un joc mai ofensiv. Îl ştim bine pe Cristiano, îi place stilul ofensiv, de asta l-am şi luat la Rapid. A contat să fie un antrenor care să se adapteze la ceea ce se doreşte în Giuleşti.

Papeau este un jucător foarte bun. A jucat bine anul trecut, a avut acea accidentare care l-a ţinut mult pe bară. A jucat bine, dar nu pot să remarc un singur jucător pentru că toţi au făcut un meci foarte bun”, a spus Angelescu la FANATIK SUPERLIGA.

Rapid joacă în următoarea etapă pe teren propriu cu FC Botoşani. Confruntarea este programată vineri, de la ora 21:30, pe stadionul din Giuleşti.

