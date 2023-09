Contre între Bănel Nicoliță și Robert Niță. S-au încins pe tema Rapid

Atacantul croat a semnat cu Al-Tai, acolo unde va câștiga 1 milion de euro pe sezon. Formația patronată de Dan Șucu a primit în urma transferului 2 milioane de euro. Despre motivul pentru care a plecat Dugandzic de la Rapid a vorbit și Robert Niță.

Rapid mai are nevoie de un atacant după plecarea croatului

La FANATIK SUPERLIGA, Robert Niță a vorbit despre plecarea lui Marko Dugandzic. Analistul este și un fan înfocat al Rapidului, echipă pentru care a și evoluat ca atacant. . Acest lucru fiind necesar pentru o echipă care vrea să se bată la campionat și să câștige cupa.

“E o situație și eu am zis de când era Dugandzic singur pe post. Este nevoie de dublură. Mai ales că este un club care își propune să câștige cupa și campionatul sau să prindă primele trei locuri. Nu îți poți permite să stai într-un singur atacant, indiferent de valoarea lui.”, a spus Robert Niță.

Plecarea lui Dugandzic, pierdere mare pentru Rapid. Contre între Nicoliță și Niță

Robert Niță este de părere că plecarea lui Dugandzic de la Rapid este o pierdere mare pentru club. Cu toate astea, analistul este conștient de impactul pozitiv pe care acest transfer l-a avut atât pentru club, dar și pentru jucător și care ar fi putut fi consecințele.

“Fotbalistic este o mare pierdere, financiar este o lovitură pentru club. Să iei un jucător pe aproape 200 de mii și să îl vinzi cu 2 milioane, financiar e ceva. Într-adevăr, Rapidul nu depindea în niciun caz de banii luați pe Dugandzic. A fost mutare pentru jucător. Având o ofertă așa mare, dacă nu îl lăsa să plece, îl pierdea fotbalistc. Și mai sunt cazuri de jucători care nu au fost lăsați să plece când a trebuit.”, a analistul, la FANATIK SUPERLIGA.

După declarația lui Niță, Bănel Nicoliță a replicat: “Ce lovitură ați dat? Că voi ați zis că aveți bani mulți oricum.”

În schimb, Robert a explicat: “Să îl iei cu 200 de mii și să îl vinzi cu 2 milioane, financiar e o lovitură mare.”

După această contră, Robert Niță a continuat și adat un exemplu legat de cum ar fi putut să arate situația lui Dugandzic la Rapid: “Uite, cum e Cordea care a plecat în cele din urmă. Cum a fost Cordea care a venit de la Clinceni. Se impune în primul 11 al FCSB-ului, are ofertă de 600-700 de mii și un salariu de trei ori mai mare și are o cădere de formă. Nu mai are randament, pierde echipa. Așa se întâmplă, nu poți să îl ții. Puteai să îl ții dacă egalai salariul de acolo, cu siguranță.

Dar nu se poate chiar așa. Cum zicea și domnul Iftime. Dacă ar da 50 de mii unui jucător, vor mai vrea și alți 7-8 inși. Așa că la Rapid, cea mai bună soluție pentru club și pentru jucător a fost ca acesta să fie lăsat să plece. Perioada este proastă. Dar dacă rata acest transfer în străinătate se pierdea.”

Motivul pentru care Dugandzic a plecat de la Rapid

În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Robert Niță a vorbit și despre motivul pentru care a plecat Dugandzic de la Rapid. Fanul giuleștenilor este de părere că , pe lângă salariul mare pe care croatul îl va câștiga în Arabia Saudită. Niță a explicat că Marko nu rezista le presiunea de a concura pe postul de atacant. Acest lucru ar fi dus la o ușoară ruptură între croat și club.

“După debutul foarte bun al lui Rrahmani, crezi că Dugandzic ar fi acceptat concurența pentru post și șansa să să piardă echipa, să fie rezervă la unele meciuri? Devenind rezervă nu mai luai 2 milioane pe el și era și un jucător nemulțumit că nu a plecat.

Ca suporter, mie nu îmi convine și o să strig la următorul meci că vreau transferuri. Dar dacă stai și analizezi din punct de vedere fotbalistic față de club și de jucător, e adevărat că nu ai a doua soluție, dar nici nu puteai să îl ții.

Ți se pare întâmplător că la vestea primită că Rrahmani va fi nou jucător, Dugandzic ratează 4 ocazii clare de gol la următorul meci? La CFR a avut concurență, mai puțin loială, dar nu s-a impus și nu a jucat. Și atunci nu avea rost să îl ții. Acum când a venit Rrahmani și a jucat la Craiova s-a accidentat întâmplător sau nu, iar la următorul meci a stat în tribună. Până la urmă el și-a făcut treaba. Este un jucător reprezentativ pentru Rapid, care și-a pus amprenta asupra jocului și a rezultatelor.”, a declarat Robert Niță.

