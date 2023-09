Copacul pe care nu e bine să îl plantezi în curte niciodată. Poate provoca pagube mari și devine periculos

Copacul pe care nu e bine să îl plantezi în curte niciodată. Poate provoca pagube mari și devine . Are o creștere rapidă, face umbră în sezonul cald, însă specialiștii ne recomandă să îl evităm pe cât posibil.

Arborele care nu este indicat să îl ai în grădină. Duce la probleme serioase și poate fi riscant pentru sănătatea oamenilor

Arborele care nu este indicat să îl ai în grădină. Experții spun că duce la probleme serioase și poate fi riscant pentru sănătatea oamenilor. Nu are o utilitate foarte mare, în ciuda faptului că este unul dintre cei mai populari arbori de umbră.

De asemenea, are una dintre cele mai rapide creșteri, dar este invaziv pentru că are un sistem radicular extins. Mai exact, este vorba de plop care are rădăcina ancorată la o adâncime de 30 de metri de la baza copacului.

În plus, lățimea coroanei sa poate ajunge până la 15 metri lățime, ceea ce înseamnă că este un copac care poate provoca fisuri în fundație sau crăpături minuscule. Rădăcinile sale pot crăpa și ridica alei și pot ajunge la punctele slabe care supurează apa.

Oricât ar fi arborele de spectaculos și umbros, acesta este unul dintre cei care nu trebuie să fie plantați în curte și din cauza faptului că puful său provoacă alergii severe în fiecare primăvară, în special în perioada mai – iunie.

Potrivit , puful de plop duce la simptome respiratorii neplăcute, cum ar fi: nas înfundat, strănuturi frecvente, prurit nazal și rinoree apoasă. La acestea se asociază și alte semne ale conjunctivitei alergice cu lăcrimare.

Plopul, un copac periculos

Plopul este un periculos și din alte puncte de vedere, mai ales pentru că are o sensibilitate foarte mare la ciuperci. Acest proces duce la pierderea frunzelor la sfârșitul verii și poate invita o serie de insecte invadatoare.

Acestea pot contribui la terminarea arborelui, însă cea mai gravă problemă este caniculita. Specialiștii spun că această situație nu poate fi vindecată și se poate răspândi extraordinar de repede și la alți copaci din curte.

De asemenea, acest copac este foarte sensibil la caniculă, lucru care îl face să se usuce în doar câțiva ani. Plopul este popular, face umbră pe o suprafață destul de mare, dar puful său poate aduce proprietarilor o amendă mare din partea autorităților.