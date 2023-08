Copiii vedetelor nu sunt ocoliți de bullying. Prin ce au trecut fetițele Gabrielei Cristea și ale lui Tavi Clonda la grădiniță: „Din păcate”

Chiar dacă sunt copii de vedete și lumea de pe internet le adoră, fetițele pe care Gabriela Cristea și Tavi Clonda le au împreună au făcut cunoștință cu realitatea dură de la o vârstă fragedă. Micuțele au avut parte de bullying la grădiniță.

Fetițele Gabrielei Cristea și ale lui Tavi Clonda au fost victime ale bullying-ului

și, din nefericire, are loc de la vârste tot mai fragede, cel mai des în școală. De multe ori, copiii nu știu cum să se apere și suferă în tăcere. Și nici măcar faptul că au părinți celebri nu îi salvează de realitatea cruntă.

a fost nevoită să schimbe instituția de învățământ, dar și micuțele Gabrielei Cristea. Chiar dacă Iris ( 4 ani) și Victoria (6 ani) sunt abia la grădiniță, nu au scăpat de răutățile celor din jur.

Prezentatoarea de la Antena Stars și Tavi Clonda fac tot posibilul pentru a-și proteja fetițele. Se implică în educația lor și își doresc ca acestea să devină adulți responsabili, disciplinați și respectuoși. Dar oricât ar încerca să le apere de orice suferință, nu o pot face de fiecare dată.

Astfel că, deși de fiecare dată când publică imagini sau filmulețe cu Iris și Victoria pe internet, strâng sute de aprecieri și fanii lor le iubesc, micuțele s-au confruntat cu probleme. Gabriela Cristea a recunoscut că a cerut ajutorul conducerii grădiniței.

„Toate lucrurile s-au rezolvat”

Pentru Gabriela Cristea și Tavi Clonda nu a fost ușor să-și privească fetele supărate, dar au găsit o soluție pentru a rezolva lucrurile, cu mult tact și răbdare. De altfel, prezentatoarea tv a dat un sfat prețios părinților: să discute în permanență cu copiii lor.

„Fetele, la momentul ăsta, sunt foarte liniștite și fericite la grădiniță. Apropo de bullying, da, din păcate am trăit un asemenea episod. Dar am încercat să-l gestionăm așa cum am știut noi mai bine. Am lucrat împreună cu directoarea grădiniței.

Și, până la urmă, toate lucrurile s-au rezolvat. Și toate sunt spre bine. Evident, și cu tactul și delicatețea de care noi am fost în stare, am reușit să le punem pe un făgaș normal. Din păcate, bullying-ul e prezent în toate instituțiile de învățământ.

Dar, atâta timp cât îi dai încredere copilului tău că poate să vorbească cu tine și să aibă în tine o persoană căreia poate să i se confeseze, copilul, cu siguranță, va fi liniștit. Și va accepta că poate să vorbească cu tine și să-și rezolve problemele ajutat fiind de tine, ca părinte”, a povestit Gabriela Cristea pentru