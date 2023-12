Cornel Dinu, dezvăluiri teribile despre starea sa de sănătate: „Dacă mă vezi, zici că sunt Peneș Curcanul”

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, fostul mare fotbalist și antrenor a dezvăluit că nu este lăsat să doarmă din caua coxartrozei, o boală care afectează în general persoanele trecute de 50 de ani. În stilul său caracteristic, Cornel Dinu a făcut haz de necaz și s-a comparat cu ”Peneș Curcanul”, un celebru erou de război care a plecat pe front chiar și la o vârstă înaintată.

Cornel Dinu, dezvăluiri teribile despre starea sa de sănătate

”Eu nu dorm noaptea, sunt dat peste cap de o lună de zile. A fost o perioadă când ne țineam de urât (n.r. cu Mihai Stoichiță). Nu mai sunt ce am fost. S-a terminat. Cu organismul e cu totul altceva.

Dacă mă vezi zici că-s Peneș Curcanul, cum trag piciorul după mine. E coxartroză. M-a ținut 10 ani cu infiltrațiile și nu mai ține, vai de capul meu”, a transmis Cornel Dinu, încercând să facă haz de necaz.

Aflat în studioul FANATIK SUPERLIGA, oficialul FRF Mihai Stoichiță și-a îmbărbătat vechiul prieten. ”Bună dimineața domnul Dinu, e bine să spun așa? Să vin să-ți țin de urât? Eu tot așa te țin minte și tot așa te consider, că ai rămas poate mai mult decât ai fost. Și la mine, nu mai sunt ce am fost. Îmi propun anumite performanțe, dar nu mai pot să le fac. Vin și te iau cu mașina”, a transmis Mihai Stoichiță.

din grupul de vârsta mijlocie și a bâtrinilor, manifestându-se, conform specialiștilor, ca și o patologie degenerativ-distrofică a articulației. O boală care nu are leac, dar care poate fi ținută sub control periodic cu renumitele ”infiltrații”, mai exact injectarea unui lichid în interiorul unei articulații, pentru a lua durerea pentru o perioadă finită de timp.

Cine a fost Peneș Curcanul, personajul la care face referire Cornel Dinu

Cornel Dinu este un faimos soldat din Vaslui, care a luptat în Războiul de Independență din 1877, precum și în Primul Război Mondial. Faptele sale de vitejie l-au inspirat pe marele poet Vasile Alecsandri, care i-a dedicat, astfel, poezia cu același nume: ”Peneș Curcanul”.

Constantin Țurcanu pe numele său, eroul a fost rănit în sângeroasa bătălie de la Plevna, după care a ajuns într-un spital de campanie, împreună cu alți soldați. Aici, Constantin Țurcanu îl întâlnea pe poetul Vasile Alecsandri, un cunoscut om politic al vremii, pe lângă faptul că era o personalitate literară, studiată acum în școli.

