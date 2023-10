Cornel Dinu, înainte de Hermannstadt – Dinamo: “Joacă un fotbal eficient!”

Dinamo va face deplasarea la Sibiu pentru meciul cu Hermannstadt din etapa 13 a SuperLigii. Formația lui Ovidiu Burcă nu trece printr-o perioadă foarte bună în campionat. În cealaltă parte, sibienii fac parte din echipele cu cea mai bună formă.

Analiza lui Cornel Dinu înainte de Hermannstadt – Dinamo

În exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, Cornel Dinu a vorbit înainte de meciul Hermannstadt – Dinamo. Legenda din Ștefan cel Mare este de părere că formația antrenată de Marius Măldărășanu nu este ușor de învins, fiind una dintre cele mai în formă echipe din SuperLiga.

ADVERTISEMENT

“Nu știu. Pentru mine, Sibiul este o revelație. Este interesant că fotbalul jucat cu Măldărășanu este un fotbal eficient. Să ne gândim că din 12 etape au pierdut doar două meciuri.

Am văzut un entuziasm din acesta ‘că mergem să batem la Sibiu’. Să dea Dumnezeu să se întâmple, pentru că au nevoie de așa ceva. Dar țin să am rezerve, pentru că vine de la un jucător…Politic.”, a spus Cornel Dinu.

ADVERTISEMENT

Hermannstadt va primit vizita lui Dinamo la Sibiu. Duelul se va juca sâmbătă, 21 octombrie, de la ora 17:00. Formația lui Marius Măldărășanu a obținut 4 egaluri consecutive și o victorie în ultimele 5 dueluri din campionat, iar următorul meci va fi în deplasare cu Oțelul Galați.

În ultimele 5 etape din SuperLiga, Ovidiu Burcă și elevii săi au obținut doar un egal cu CFR Cluj acasă și .

ADVERTISEMENT

Mesajul lui Ovidiu Burcă înainte de meciul de la Sibiu

Dinamo ocupă penultimul loc în campionat, cu 9 puncte în 12 partide. „Câinii” au 6 partide fără victorie în toate competițiile, iar . Totuși, după egalul cu CFR Cluj, lucrurile au început să se alinieze pentru Dinamo, iar Ovidiu Burcă vrea să transforme formația din Ștefan cel Mare.

“Ne așteaptă un meci dificil. Ei au un joc consistent. Au făcut meciuri foarte bune, împotriva unui adversar de calibru. Ne dorim să confirmăm ce am jucat cu CFR Cluj. Trebuie să confirmăm că suntem într-un progres real.

ADVERTISEMENT

Am făcut un meci foarte solid. Ne dorim să nu încurcăm pe nimeni, ci să devenim protagoniști. Atmosfera este bună. Aveam nevoie de un moment în care se credem unii în alții. Când pierzi multe meciuri, ca antrenor, vorbești în gol, iar ei nu te mai ascultă.

Încrederea se pierde și se câștigă foarte ușor. Am încercat să păstrăm moralul ridicat. Locul în clasament nu reflectă valoarea jucătorilor. Am avut un joc pe care l-am controlat în prima repriză cu CFR. Am identificat ce s-a întâmplat și poate reușim să facem două reprize asemănătoare!”, a declarat Ovidiu Burcă, la conferința de presă.

FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI este în direct în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30, pe site-ul nostru. Emisiunea va fi în premieră de la ora 17:30 și pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook.

Analiza lui Cornel Dinu, înainte de Hermannstadt - Dinamo