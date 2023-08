Cornel Dinu, un nou răspuns acid pentru Marius Șumudică: „Copile, vezi-ți de lungul nasului!”

Disputa verbală dintre Cornel Dinu și Marius Șumudică a început în urmă cu câteva săptămâni, atunci când fostul antrenor al lui Dinamo l-a acuzat pe Șumudică că vorbește prea mult și antrenează prea puțin. , iar “procurorul” s-a autosesizat.

Continuă duelul Cornel Dinu – Marius Șumudică

“Din punctul acesta de vedere lucrurile sunt clare. Eu am lucrat cât eram antrenor… Pentru că am văzut un băiat care e pe toate posturile, vorbește despre toate… Nu vreau să mai îi dau numele că nu are sens. El spunea că eu sunt de găsit pe Google. Păi, măi copilule, eu am jucat 454 de jocuri la Dinamo, cât tu nu ai jucat nici dacă jucai vreo trei ani la echipa respectivă”, a declarat Cornel Dinu.

Cornel Dinu a jucat la Dinamo între 1966 și 1983. Legenda din Ștefan cel Mare a adunat 454 de partide în tricoul roș-alb și a marcat 53 de goluri din poziția de mijlocaș. Cornel Dinu s-a născut la Târgoviște și s-a remarcat în fotbalul mare la Metalul Târgoviște în anul 1955. Cornel Dinu are 75 de ani.

La națională, Cornel Dinu a fost titular incontestabil. A adunat 75 de partide în perioada 1968 – 1981 și a reușit să înscrie 7 goluri. Ca antrenor, legenda din Ștefan cel Mare a antrenat-o pe Dinamo pentru prima dată în sezonul 1984 – 1985. A revenit apoi la echipă în perioada 1998 – 2001 și 2002-2003.

“Și am jucat vreo 75 de meciuri la echipa națională, per total vreo 150 cu cele amicale. Păi stai să vedem, nu pune vârsta în calcul și pune palmaresul în sine. Ca să nu mai zic, ca antrenor am luat două cupe, două campionate ca antrenor, și vreo șase ca jucător. Deci să ne vedem lungul nasului, să nu mai vorbim porcării”, a completat Cornel Dinu.

Șumudică nu s-a ferit de cuvinte

. “Procurorul” i-a recomandat lui Marius Șumudică să petreacă mai puțin timp pe la televizor și să revină la antrenorat. Șumudică a reacționat imediat în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, unde a sugerat că Dinu e prea bătrân ca să își dea cu părerea.

Marius Șumudică, în vârstă de 52 de ani, este un produs al Sportului Studențesc. Acesta a făcut pasul la Rapid în 1996, unde a petrecut 3 sezoane. În acea perioadă, Șumudică a adunat 70 de partide și a marcat de 26 de ori. A plecat apoi în Portugalia, la Maritimo, unde a jucat doi ani și a strâns 50 de partide pentru echipă.

7 goluri a înscris Șumudică pentru Maritimo, pentru ca mai apoi să revină la Rapid în perioada 2001 – 2002. A fost din nou decisiv pentru giuleșteni cu 9 goluri marcate în 26 de partide. Ca antrenor, Șumudică a reușit să câștige titlul cu Astra și să își treacă în CV experiențe din prima ligă turcă.

