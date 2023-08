Șumudică, contraatac tăios: „Fără Google nu știu de când nu a antrenat Procurorul”

de Cornel Dinu, care nu este mulțumit de faptul că acesta nu mai antrenează și a devenit analist TV. Șumudică i-a răspuns acestuia.

Marius Șumudică îi răspunde lui Cornel Dinu

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, antrenorul i-a răspuns lui Cornel Dinu, despre care spune că nu mai este în fotbal de foarte mulți ani și nu are motive să îi comenteze.

, care a spus că acesta nu a avut performanțe ca antrenor, spunând că a avut rezultate bune atât în România, cât și în Turcia sau Arabia Saudită.

”Hai să terminăm cu toată mascarada asta și să vedem unde a făcut Șumudică milogeli. Singura echipă unde s-au adunat planetele și îmi doream să antrenez este Rapid.

După care a venit Craiova și tu m-ai anunța că sunt antrenorul Craiovei, eu nu știam de acest lucru. Nu am discutat nimic și nu m-am milogit lui Rotaru. Nu m-am milogit de Craiova, nu m-am milogit de alte echipe, ele mă caută pe mine.

Șoșodică ăsta, cum m-a poreclit Cornel Dinu, e liber de o lună și ceva. Mircea Lucescu încă profesează la un nivel continental. Iar ”procurorul”, cum i se spune lui Cornel Dinu, nu mai antrenează de când exista Cupa Cupelor.

În ultima vreme, de când am fost solicitat pentru acest angajament la Digisport și încerc să-mi fac cât mai bine treaba de analist tv, sunt un tip care spun lucrurilor pe nume și cred că deranjez mulți oameni din fotbal. Nu mă deranjează că îmi răspund acei oameni, care sunt în fotbal, dar mă deranjează că în cazul domnului Dinu, nu pot să mai spun asta, el nu mai este în fotbal.

Dacă nu aș apela la serviciile celor de la Google sau diferite site-uri, mi-ar fi foarte greu să-mi aduc aminte chiar vag de când n-a mai antrenatacest domn căruia îi spune “Procuroru’”. Trec peste jignirea care e de joasă speță cu porecla numelui meu, mi-a spus Șoșodică, care e liber de contract de doar vreo lună și ceva, Procuroru’ cred că nu mai antrenează de pe vremea defunctei Cupei Intertoto sau Cupa Cupelor!

Ca și în alte cazuri, vreau să-i amintesc domnului Cornel Dinu că am un palmares bunicel, cu cred. Sunt campion și câștigător de Supercupă cu Astra Giurgiu, am dus această echipă în primăvara europeană a Europa League, învingând de două ori un colos financiar din Premier League, West Ham, și ieșind din grupe cu adversari precum Roma, Viktoria Plzen sau Austria Viena, Roma antrenată de Spaletti, Plzen care după acea campanie a vândut de 80 de milioane de euro.

Am jucat cu Shabab în Liga Campionilor Asiei și am mers în sferturi. Prima oară în istoria clubului, Gaziantep a fost cu mine pe primul loc după 20 de etape, echipă nou-promovată. În 2021 am fost ales antrenorului anului în Turcia, iar în 2016 în România. Mă opresc aici, CV-ul meu spune destule.

Am răspuns doar pentru că nu permit să mi se terfelească o carieră, când am stat departe de familia mea, din respect pentru staff-ul meu și jucătorii cu care am lucrat. Altfel, nu-mi încărcam sufletul cu asemenea lucruri realmente ieftine!”, a fost reacția lui Șumudică, ofertită la FANATIK SUPERLIGA.

Ce a spus Cornel Dinu

Ieri, într-o intervenție la o emisiune live, Cornel Dinu s-a luat de Marius Șumudică, despre care spune că este considerat un expert deși nu are performanțe ca antrenor.

”Ce să fac? Mă uit la antrenorul care se oferă peste tot, care vorbește despre fotbal… «Șoșodică» ăsta, sau cum îl cheamă. Un băiat foarte reușit.

Nu are cum să-ți placă de el, pentru că ce face în ultimul timp este o cerșeală de post de antrenor. Dacă-i vezi CV-ul, te sperii. Dar este expert! Pentru că noi promovăm în România de foarte mult timp, în toate domeniile, fel de fel de personaje și persoane care, din păcate, nu sunt un exemplu pozitiv nici prin ceea ce spun și ce știu, dar mai ales prin ceea ce fac.

Au niște «surle» din care creează senzație, un anumit interes nefast care nu reprezintă o formă de educație, de la comportament până la fotbal. El face parte din această categorie. El nu a avut niciun rezultat, decât campionatul câștigat la Astra, cu conducători și cu grătare.

Numai la noi în țară și poate în Bulgaria mai sunt prezentate ca purtători de mesaje educative niște personaje sau persoane care, din păcate, sunt nefaste și nu aduc nimic bun educațional pentru domeniile respective. Dar sunt zgomotoase, creează senzație, rating, să ia banul la populație”, a afirmat Dinu la GSP.

