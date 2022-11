Cornel Ilie de la Vunk, despre Crăciun, muzică și viața de după divorț: ”Mulți artiști încă nu înțeleg asta”

Cornel Ilie a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre concertul pe care îl pregătește pentru 13 decembrie la Sala Polivalentă din București, dar și cum într-o lună aglomerată pentru artiști, cum este cea a sărbătorilor de iarnă, trebuie păstrat echilibrul, iar Crăciunul să fie unul de neuitat.

Cornel Ilie de la Vunk, dezvăluiri despre viața de artist

a vorbit, pentru FANATIK, despre ce presupune viața de artist, viața unui cântăreț care, de ani buni deja este nelipsit de pe marile scene ale României. Cântărețul ne-a dezvăluit însă că niciodată nu pune familia pe planul al doilea și că, oricât de aglomerată ar fi luna decembrie, el va petrece Crăciunul alături de copii, în familie. Iar asta, în ciuda faptului că a divorțat acum doi ani de Eliza, femeia care i-a fost alături și i-a dăruit copiii pe care îi adoră, pe Zara și pe Cezar.

ADVERTISEMENT

De asemenea, a mai precizat artistul în timp ce se afla la lansarea unor parfumuri din gama Obsentum, succesul pe care îl are de atât de mult timp se datorează unei discipline, acesta fiind, de altfel, și sfatul pe care îl oferă unor colegi de-ai săi legat de muzică: să fie atenți la felul în care se pregătesc în momentul în care urcă pe scenă.

Mai mult, pe care îl pregătește la Sala Polivalentă alături de trupa Vunk, lansarea unui album vinil cu duete și reucnoaște că e nerăbdător să reînceapă spectacolele pe care le are în compania Loredanei Groza, musicalul Mamma Mia.

ADVERTISEMENT

Cornel Ilie se împarte între muzică și familie: ”Nu mă plâng”

– Cum reușești să te împarți între familie, proiecte, concrete? Reușești să te odihnești, să dormi cele 8 ore pe noapte?

Mă împart, da. Cu răbdare și cu bucurie. Oricât de multă treabă ar fi, nu mă plâng că nu am timp sau că nu există timp pentru tot ce vrei să faci. Este timp și pentru copii, și pentru muncă, și pentru distracție, și pentru sport, pentru absolut orice. Trebuie doar să știi să te bucuri de momentul ăla… cât petreci făcând ceva să te bucuri de lucrul ăla.

ADVERTISEMENT

Dorm, dar nu știu dacă 8 ore. Câteodată sunt și 9, câteodată sunt și 4 ore. Dar nu contează. Adorm foarte repede. Oriunde, în orice poziție, la orice oră. Am adormit în mașină, pe drum. Am adormit și pe boxe, la un moment dat, într-un club. Mă luase somnul, am pus capul pe boxe și am adormit. Asta mai demult… Dar dacă am putut dormi așa atunci, pot dormi oriunde. Și când plâng copiii…

– Cum stai cu concertele pe final de an?

În momentul acesta, în decembrie, pe lângă obișnuitele concerte de Sărbători și petreceri private, și alte evenimente de final de an, noi avem spectacol la Sala Polivalentă pe 13 decembrie, și este un spectacol în care și lansăm un album vinil cu duete.

ADVERTISEMENT

Este cel mai important eveniment al nostru din ultimii 3 ani pentru că n-am mai putut face spectacole așa mari la Polivalentă și acum, în sfârșit, putem face asta. Plus că, pe final de an, pe 28 și 29 decembrie revenim și cu Mamma Mia, musicalul. Abia aștept luna decembrie așa plină cum e ea și fără pauze, abia o aștept.

ADVERTISEMENT

Cum se pregătește Cornel Ilie pentru Crăciun

– Cadourile de Crăciun le-ai pregătit sau e devreme? Te descurci repede să le cumperi sau îți ia mult timp?

Le cumpăr foarte repede, merg mult pe instinct. Cam știu ce vreau să cumpăr de fiecare dată când am de cumpărat câte ceva. Așadar, nu pierd mult timp la cumpărături.

– Online nu cumperi?

Nu prea. Doar dacă știu exact ce trebuie să cumpăr și nu găsesc. Haine nu cumpăr de pe online. Poate jucării, păpuși… Nici instrumente nu cumpăr online. Unele lucruri trebuie să le vezi tu cu ochii tăi, să pui mâna pe ele, să vezi dacă sunt cee ace trebuie sau nu.

– Crăciunul îl vei petrece acasă sau pe scenă?

Crăciunul o să fie în familie, cu copiii, lângă brad. O să ne bucurăm de acele zile, o să ne ocupăm să le creăm lor o amintire cât mai frumoasă legată de Crăciun.

Ce își dorește, de Crăciun, artistul

– Să mai și glumim….Ce cadou îți dorești să primești de la Moș Crăciun?

Să existe în continuare. Să existe mereu. Să nu vină nimeni să-mi spună că nu există Moș Crăciun.

– Și Revelionul? Unde-l petreci? Sigur pe scenă!

Încă așteptăm să vedem unde și de câte ori o să cântăm. Mă bucură foarte mult ceea ce fac. Nu simt că pe o muncă aceste concerte. Singură muncă în toată chestia asta sunt drumurile pe care le fac între orașe, cu mașină, în general.

– Câte concerte crezi că vei avea în Noaptea Dintre Ani? 5-6 ani, așa cum au și alți artiști?

Nu se mai întâmplă asta, nu mai e chiar așa. Probabil că undeva între 2 și 3 concerte, la noi e live, trupa, echipament live, trebuie dus, gestionat încât să ajungă în toate locațiile la orele la care sunt programate concertele. Și atunci nu ai cum să pui mai mult de 2-3 concerte pe noapte.

Dar sunt și artiști care poate să facă asta și de 5-6 ori pe noapte. Dar nu cred că mai sunt vremurile alea în care se mai întâmplă asta.

Cornel Ilie, sfaturi practice pentru artiști

– Cum îți dregi vocea după o noapte de cântat live?

N-am niciun secret. N-am băut niciodată ou crud. am grijă pur și simplu. Cântatul și performanța de a fi pe scenă este o disciplină că oricare alta, că orice alt sport. Trebuie să ai grijă de ține, să știi ce să mănânci înainte…

Dacă știi că trebuie să faci sport nu te apuci să faci niște lucruri care știi că te obosesc mai mult… Sunt atent la ce mănânc, mai multe fructe, legume, sunt atent să nu obosesc foarte mult înainte de concert, că să fiu în formă. Este o disciplină. Foarte mulți artiști încă nu înțeleg asta că pregătirea pentru un concert este că pregătirea pentru un meci.