Coronavirus în România, 19 august 2020. Rata de îmbolnăvire crește de la o zi la alta, iar numărul bolnavilor de la Terapie Intesivă este alarmant Update

Coronavirus este amenințarea care a adus anxietate în viețile tuturor. În 2020, lumea s-a schimbat ireversibil și lupta împotriva virusului ucigaș Covid-19 rămâne una plină de obstacole și elemente necunoscute.

Grupul de Comunicare Strategică a raportat, marți, 18 august, un număr de 1.014 cazuri noi și 45 de decese. De la începutul pandemiei, numărul total de cazuri în România a ajuns la 72.208 cazuri de Covid-19.

Până acum, 3.074 persoane diagnosticate cu infecție cu virusul Sars-Cov-2 (COVID-19) au decedat.

În ultima zi au fost înregistrate 45 de decese (31 bărbați și 14 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus. Aceștia erau internați în spitalele din Argeș, Bacău, Bihor, Brăila, Brașov, Buzău, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Mehedinți, Neamț, Satu Mare, Timiș, Vaslui, Vrancea, Ilfov și Municipiul București.

Două decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 ani, 7 la categoria 50-59 ani, 11 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 17 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 8 decese la categoria de peste 80 de ani.

Doar două victime nu au prezentat comorbidități, 43 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.

Chiar dacă în ultimele 24 de ore au fost mai puține cazuri decât în ultima perioada, pericolul nu a trecut. În spitale, numărul total de persoane internate cu noul coronavirus este de 7.118. Dintre acestea, 479 se află în stare gravă și sunt internate la ATI.

Câte teste s-au făcut

De la începutul pandemiei, în România au fost prelucrate 1.542.094 de teste. În ultima zi au fost efectuate 21.289. Dintre acestea, 13.290 au fost făcute în baza definiției de caz și a protocolului medical, iar 7.999 la cerere.

Pe teritoriul țării, 9.603 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 5.648 de persoane se află în izolare instituționalizată. În plus, 26.956 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află doar 10 persoane.

Au fost înregistrate 917 de apeluri la numărul unic de urgență 112 în ultimele 24 de ore.

5.918 de cetățeni români din alte țări, au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.898 în Italia, 588 în Spania, 124 în Franța, 2.935 în Germania, 157 în Marea Britanie, 28 în Olanda, 2 în Namibia, 4 în SUA, 111 în Austria, 19 în Belgia, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Elveția, 2 în Turcia, 2 în Islanda, 2 în Belarus, 19 în Grecia, 2 în Cipru și câte unul în Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Malta, Brazilia, India, Bulgaria, Kazakhstan, Ucraina, Suedia, Republica Congo, Ungaria și Qatar.

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, crede că situația rămâne incertă și trage un semnal de alarmă.

„Previziuni pot fi multe, în contextul în care nimeni din țara asta n-o să respectăm niște reguli și nu vom încetini acea transmitere comunitară, putem ajunge și la mai multe cazuri. Eu sper că toți am înțeles ce înseamnă acest moment, sper că toți am înțeles că a fost și o perioadă în care a fost rătăcirea unora dintre noi, care am bagatelizat tot ce a însemnat această pandemie. Haideți să fim serioși, cred că în acest moment fiecare dintre noi avem pe cineva cunoscut care trece prin boală și puțini dintre noi care îi avem pe cei care au decedat”, a declarat Nelu Tătaru.