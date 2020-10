Coronavirusul afectează și plămânii „asimptomaticilor”. Avertismentul unui medic militar

Medicul primar Alexandru-Cezar Andrițoiu, de la Spitalul Militar din Craiova, a avertizat că este nevoie ca autoritățile să schimbe definiția de caz pentru îmbolnăvirea cu COVID-19 întrucât există persoane care, teoretic, ar intra în categoria asimptomaticilor, dar care suferă leziuni pulmonare apreciabile.

Apreciind drept „o aiureală” definiția de caz actuală, medicul Andrițoiu susține că există simptome „ciudate” ale bolii care nu sunt luate în seamă la pacienții așa-zis asimptomatici, scrie Gândul.

„Forme atipice de Covid-19. Toţi medicii care se confruntă cu patologia Covid-19 ar trebui să se gândească la această boală şi în cazul unui pacient cu simptome ,,ciudate” apărute în plină stare de sănătate!”, a scris Alexandru-Cezar Andrițoiu pe o rețea de socializare.

Simptome atipice ale bolii. Definiția de caz, „o aiureală”

Pentru a-și exemplifica spusele Andrițoiu a prezentat imaginile a două radiografii, însoțite de explicații, ale unei paciente care nu prezenta simptome asociate unei infecții cu coronavirus dar, cu toate astea, plămânii ei au avut de suferit de pe urma virusului.

„Astăzi am depistat un caz de Covid 19 la o pacientă relativ tânără, fără febră, fără tuse..fără niciun simptom considerat tipic sau sugestiv pentru Covid-19! Faptul ca am folosit ecografia pulmonară ce mi-a relevat modificări sugestive, m-a convins de necesitatea unui examen CT pulmonar. Examinarea tomografică a fost concludentă. Ulterior, a urmat şi confirmarea serologică. Simptomele pacientei erau doar astenie marcată, ameţeli, somnolenţă. Saturaţia in oxigen 98%! Fără comorbidităţi!”, a scris medicul din Craiova.

În condițiile în care există și acest gen de cazuri de infectare, Alexandru-Cezar Andrițoiu crede că autoritățile sanitare ar trebui să pună la punct un Registru Național al simptomelor COVID-19, în care să fie incluse și semnele atipice ale bolii.

„Concluzie: este nevoie de un Registru National de semne si simptome tipice si atipice ale infecţiei cu noul coronavirus! Definiţia de caz folosită în prezent este o aiureală!”, a conchis medicul.