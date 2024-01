Coșmar pentru Andreea Tonciu la Survivor All Stars. Ce a pățit vedeta: ”Am început să plâng”

Andreea Tonciu a avut parte de o noapte de coșmar la Survivor All Stars. Vedeta a început să plângă, iar tensiunile dintre ea și Elena Ionescu au atins de asemenea cote maxime. Ce s-a întâmplat?

Coșmar pentru Andreea Tonciu la Survivor All Stars

. Se pare însă că pentru unii concurenți, jungla nu este chiar ceea ce trebuie. Dovada cea mai clară este întâmplarea prin care a trecut Andreea Tonciu.

Vedeta a început să plângă, iar mai apoi a urmat și un schimb de replici acide cu Elena Ionescu. De la ce a pornit totul? Andreea Tonciu spune că se confruntă cu niște probleme și că a decis să cheme doctorul.

Asta s-a întâmplat în prima noapte petrecută în Republica Dominicană. Se pare însă că atitudinea ei nu a fost pe placul altor Faimoși, care i-au recomandat să nu facă acest lucru.

Elena Ionescu spre exemplu nu a fost încântată de acest lucru. Iar atitudinea ei a fost taxată de Andreea Tonciu. Mai mult de atât, aceasta recunoaște că este o persoană emotivă și tocmai din acest motiv a și izbucnit în plâns.

Gestul făcut de Elena Ionescu

„Eu am o problemă și am vrut să chem medicul. Nu mi-a plăcut atitudinea Elenei. Nu-mi plac mie chestiile astea. Nu am voie să pățesc ceva că dacă chem medicul ce? Mi s-a părut deplasat, zici că m-aș preface și eu chem doctorul.

Hai nu chema medicul că ești puternică. Nu e vorba să fii puternică. E vorba că eu am o problemă și văd că nu îmi trece. Și sunt foarte emotivă și am început să plâng”, a spus Andreea Tonciu,

Elena Ionescu nu s-a lăsat însă înduplecată. Aceasta a dezvăluit că nu a vrut decât să își ajute colega și că nu îi înțelege atitudinea. „Nu înțeleg atitudinea asta atât de extremistă. Am vrut doar să te întăresc”, a spus Faimoasa.

Andreea Tonciu nu s-a lăsat nici ea mai prejos. Vedeta spune că nu se abține și că mereu va spune lucrurilor pe nume, chiar dacă este la Survivor All Stars. Totodată, ea poate să treacă și prin anumite stări.

„Nimeni nu poate să mă condiționeze pe mine să fiu în vreun fel. Eu, dacă vreau, acum plâng, acum râd, acum te bat, acum te-njur”, a mai adăugat Faimoasa, vizibil revoltată de cele întâmplate.