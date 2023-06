Coșmar pentru un turist român în Grecia: “Nu se rezolvă situația. Cu managerul nu se poate discuta”

Aflat în vacanță în Grecia, un turist român a trecut printr-un coșmar la hotelul la care este cazat. Acesta s-a plâns pe un grup de Facebook, în speranța că va găsi o soluție.

Coșmar pentru un turist român în Grecia. Ce a pățit la hotelul unde este cazat

La fel ca alți români, un bărbat a ales să-și petreacă vacanța în Grecia, însă . Turistul este cazat de câteva zile la un hotel, însă nu este deloc mulțumit de serviciile de acolo.

În cele patru zile de când a sosit la hotel, camera acestuia nu a fost deloc curățată. Turistul a încercat să contacteze conducerea hotelului respectiv și a mers la recepție pentru a prezenta situația, dar nu a reușit să rezolve nimic.

Turistul a menționat că nu este singurul din hotel în această situație. Bărbatul spune că vrea să beneficieze de servicii de curățenie în cameră, din moment ce a plătit pentru această cazare.

“Bună ziua, Sunt cazat la hotel și de 4 zile nimeni nu a venit să curețe camera. Deși am sunat și am fost la recepție cu reclamații, nu se rezolvă situația. Cu managerul nu se poate discuta, este ascuns probabil. Situația asta există pentru multe din camere.

Am vorbit cu personalul de curățenie și au spus că fac curat numai în camerele dispuse de recepție. Există Protecția Consumatorului în Grecia? Unde pot face o reclamație? Totuși, am plătit niște bani…”, a scris bărbatul în postarea sa de pe grupul de Facebook Forum Halkidiki, notează .

Cum au reacționat utilizatorii

Internauții i-au oferit turistului câteva sfaturi în acest sens. Unii i-au spus că în patru zile nu poate face atât de multă mizerie. “Plec de ani de zile în vacanțe și am închiriat 90% din timp numai apartamente peste tot și nu am avut nevoie să vină cineva să-mi facă curățenie. Și am stat mereu minim 7 zile, la plecare apartamentul era impecabil”, a scris cineva.

Comentariul internautului a strâns rapid alte reacții. Cineva a ținut să precizeze că, spre deosebire de un apartament, cazarea trebuie să includă și servicii de curățenie în cameră.

În plus, utilizatorii i-au luat apărarea turistului care s-a plâns de serviciile de curățenie, spunând că prețul cazării este unul destul de mare și că ar fi trebuit să se facă curățenie.

“La 300 de euro pe noapte, da, trebuie în fiecare zi să se facă curățenie. Și da, dacă ai copii, coșurile de gunoi se umplu cât ai clipi, prosoapele se murdăresc ,nisip pe jos etc.

Chestiile astea sunt elementare la un hotel indiferent de cate stele are, că de-aia prefera unii hoteluri în loc de apartamente închiriate, airbnb”, a comentat cineva.

Din păcate, mai mulți turiști români ajunși în Grecia s-au plâns de serviciile de la unele unități de cazare. În timp ce unii au avut probleme cu condițiile din cameră, .