Dinamo a pierdut încă un meci în Liga 1, scor 1-2 pe terenul Viitorului, iar echipa lui Cosmin Contra are doar cinci puncte după nouă meciuri. Antrenorul nu are, însă, de gând să își dea demisia.

În ciuda faptului că echipa alb-roșie a ajuns deja la cinci înfrângeri consecutive și este penultima din Liga 1, fostul selecționer nu are de gând să demisioneze și acuză conducerea.

Contra susține că vrea să redreseze echipa împreună cu jucătorii, însă acuză că ar fi fost păcălit de noul acționar majoritar din Groapă, spaniolul Pablo Cortacero.

Cosmin Contra nu se gândește să plece și „mușcă” din conducere: „M-am simțit păcălit!”

Deși a recunoscut că sunt tensiuni imense în cadrul clubului din cauza incapacității lui Pablo Cortacero de a aduce mult promișii bani necesari pentru plata salariilor angajaților clubului, Cosmin Contra crede că de vină pentru evoluțiile slabe ale echipei sale nu sunt problemele administrative.

„Dacă după meciul cu Sepsi am avut ce să le reproșez jucătorilor, azi nu am ce să le zic. Am pierdut meciul pe mici detalii. Greșeli copilărești, dar diferența au făcut-o adversarii, pentru că au marcat două goluri, iar noi doar unul din toate ocaziile create. Azi nu meritam să pierdem, dar suntem într-o pasă proastă și nu avem norocul de a ieși de aici. Continuăm cu înfrângerile. Suntem într-o situație delicată, dar mergem înainte.

Trebuie să încercăm să câștigăm meciul cu Astra. Concluziile la cald sunt că avem 5 înfrângeri consecutive și trebuie să fim mai atenți sau să dăm mai mult ca să scoatem echipa din această situație. Singurii care pot face asta sunt jucătorii, împreună cu mine, că eu sunt șeful echipei. Eu încerc să le transmit încredere într-o situație grea la nivel instituțional. Încerc să pregătesc meciurile cât mai bine.

Am avut o primă repriză cu dominare teritorială, ocazii, dar apoi am luat două goluri în 3-4 minute, goluri decisive în economia meciului. Nu cred că la intrarea pe teren se mai gândesc la problemele administrative. Le-am transmis toată săptămâna că datoria noastră e să îndreptăm situația sportivă. Suntem într-o situație gravă”, a declarat Contra la Digisport.

Antrenorul dinamovist a recunoscut încă o dată că sunt probleme mari cu banii la club și a atacat conducerea, menționând că s-a simțit păcălit. Totuși, Contra a ținut să puncteze că nu va pleca de la echipă și că vrea să pună umărul la redresarea lui Dinamo.

„Sper ca săptămâna asta să își dea seama de această situație. Trebuie să câștigăm cu Astra, avem nevoie de o victorie și apoi să legăm 3-4 rezultate pozitive ca să urcăm în clasament. E singura soluție. Ăștia suntem, suntem uniți și la bine și la rău. Trebuie să fim și mai uniți după aceste cinci înfrângeri. E datoria noastră să scoatem echipa din subsolul clasamentului.

Întrebați-l pe acționarul echipei sau pe cei care conduc Dinamo dacă sunt în pericol. Nu sunt genul care să renunțe la greu. Aș fi un laș. Ar fi fost foarte ușor, m-am simțit păcălit din mai multe puncte de vedere, dar nu sunt genul care să renunțe la greu. Rămân. Am încredere în munca pe care o depun și în jucători că vom reuși să câștigăm meciuri și să redresăm corabia”, a mai spus antrenorul dinamovist.

Ce spune despre echipa națională: „Să fim alături de Federație”

Cosmin Contra a vorbit și despre situația de la echipa națională. Antrenorul dinamovist a declarat că trebuie ca toți oamenii de fotbal să fie alături de Mirel Rădoi și de jucători.

Însă fostul selecționer nu s-a oprit aici și a punctat că și Federația Română de Fotbal trebuie susținută, fără a explica de ce ar fi necesară susținerea oamenilor față de forul condus de Răzvan Burleanu.

„E un moment greu și la națională, dar sunt sigur că Mirel știe ce are de făcut. Cunoscându-l, știu că are ideile foarte clare și va încerca să facă și el niște lucruri diferite. Trebuie să fim alături de națională, de Rădoi și de Federație. Să credem că pe viitor lucrurile vor fi mai bune și la echipa națională”, a punctat Contra.