Cosmin Contra, favorit să o preia pe Al Nasr Dubai! Florin Tănase i-a pecetluit soarta ultimului antrenor. Exclusiv

Mai mult decât atât, fostul căpitan al FCSB-ului a reușit să marcheze împotriva lui Al Nasr, fiind al din acest sezon.

Cosmin Contra, favorit să o preia pe Al Nasr Dubai

FANATIK a aflat fostul este favorit să o preia pe Al Nasr Dubai, formație din Emiratele Arabe Unite, care nu traversează deloc o perioadă bună în campionat, aflându-se pe locul 12 din 14, cu 6 puncte, după primele 9 etape.

Tehnicianul urmează să îl înlocuiască pe Thorsten Fink, fost antrenor, printre altele, la Hamburg, Basel, APOEL Nicosia sau Red Bull Salzburg.

Cosmin Contra ar deveni al treilea antrenor român din Emirate, după Cosmin Olăroiu, tehnicianul lui Sharjah și Daniel Isăilă, care o pregătește pe Baniyas. Ultima victorie obținută de Al Nasr Dubai în campionat a fost înregistrată pe data de 10 septembrie, la duelul cu Ajman, scor 2-0.

Cel mai cunoscut jucător din lotul lui Al Nasr Dubai este Adel Taarabt, fostul puști minune al lui Tottenham, care deși a mai trecut în carieră pe la echipe precum AC Milan sau Benfica Lisabona, nu a reușit niciodată să își atingă potențialul maxim. Cea mai bună perioadă din cariera sa a fost în Championship, când evolua pentru Queens Park Rangers.

46 de ani are Cosmin Contra

Cosmin Contra a fost la un pas să câștige campionatul în Arabia Saudită

recent o experiență intensă în fotbalul din lumea arabă, după ce a ratat pe final de sezon câștigarea campionatului cu Al-Ittihad.

Al-Ittihad a fost pe primul loc aproape tot sezonul, având un avans considerabil față de restul echipelor, însă în urma unei perioade slabe pe finalul sezonului, Al Hillal a reușit să câștige campionatul, spre surprinderea tuturor.

Dezamăgirea a fost atât de mare, încât șefii clubului au decis să îl schimbe pe Cosmin Contra la finalul sezonului, antrenorul prezentându-și scuzele în fața fanilor, la ultimul interviu dat pentru site-ul clubului:

„Îmi cer iertare în fața fanilor pentru pierderea titlului. Au fost alături de noi de-a lungul întregului sezon și ne-au susținut pentru a-și transforma speranțele în realitate. Ceea ce s-a întâmplat în acest sezon reprezintă o lecție de pe urma căreia vom beneficia în sezonul viitor.

Vom încerca să reparăm greșelile și să compensăm pentru pierderea titlului. Am avut ghinion. Am condus clasamentul multă timp, dar am ratat titlul pe ultima sută de metri”.

De-a lungul timpului, Cosmin Contra a mai antrenat-o pe Poli Timișoara, Fuenlabrada, Petrolul Ploiești, Getafe, Alcorcon, Dinamo (în două rânduri) și Al Ittihad.

„Guriță” a fost și selecționerul României timp de doi ani, din 2017 până în 2019, obținând 13 victorii în 24 de meciuri pe banca tehnică a „tricolorilor”.