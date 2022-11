Florin Tănase, un nou gol pentru Al-Jazira. Internaționalul român, la a treia reușită în Emirate. Video

Florin Tănase a marcat al treilea gol în Emirate pentru Al-Jazira, la care a venit în vară, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Fostul jucător al celor de la FCSB a înscris după ce a rămas singur cu portarul.

Florin Tănase, al treilea gol pentru Al Jazira

Florin Tănase a deschis scorul înainte de pauză pentru Al Jazira în meciul cu Al Nasr, în etapa a 9-a din campionatul din Emiratele Arabe Unite.

Internaționalul român, , a rămas singur cu portarul, a avut timp să preia mingea și a punctat printre picioarele lui Shambih, portarul echipei gazdă. Dacă va câștiga partida cu Al Nasr, Al-Jazira se va apropia la 2 puncte de liderul Al-Ahli Dubai.

în tricoul celor de la Al Jazira și a doua în campionat. Florin Tănase a marcat golul decisiv al victoriei lui Al-Jazira din Cupă cu Dibba Al Fujairah și puncta la al doilea meci pentru Al-Jazira în victoria cu Khorfakkan din campionat.

Florin Tănase, gol pentru România în partida cu Finlanda din septembrie

Florin Tănase a fost selecționat de Edi Iordănescu la naționala României pentru meciurile cu Finlanda și Bosnia, partide decisive pentru menținerea în Divizia B din Liga Națiunilor.

Internaționalul român a marcat un gol important în partida cu Finlanda, însă „tricolorii” au retrogradat în cele din urmă în Divizia C din Liga Națiunilor. 15 partide și 2 goluri sunt cifrele lui Florin Tănase în tricoul României.

Florin Tănase s-a acomodat greu în Emiratele Arabe Unite

Deși este pe placul lui Al-Jazira, Florin Tănase declara că are probleme cu acomodarea în Emiratele Arabe Unite. Fostul jucător al celor de la FCSB se plângea atât de temperaturile ridicate, cât și de umiditate.

„Suntem la egalitate de puncte cu echipa lui Olăroiu. Mă bucur că am câștigat primele trei etape, am câștigat și ultimul meci. Mă bucur că am avut realizări încă din primele meciuri, am început bine. Am fost primit foarte bine.

Am ajuns la un club mare din Golf și sunt fericit. M-am acomodat, încă nu total. Este diferență foarte mare de umiditate, de căldură. Sunt restaurante de tot felul. Mi-a fost mai greu în primele săptămâni cu temperatura

Am primit o ofertă de la o echipă din China, după aceea au venit cei de la Al Jazira. Am ales oferta de la Al Jazira pentru că este un club mare și este mai aproape de casă”, declara Tănase în luna septembrie.