Costel Gâlcă a dat de greu! Primele probleme de efectiv la Universitatea Craiova înaintea meciului cu CFR Cluj: “Trebuie să găsim soluții”

S-au adunat absențele la Universitatea Craiova înaintea derby-ului cu CFR Cluj, iar Costel Gâlcă pregătește schimbări în primul „11”. Antrenorul „alb-albaștrilor” a dezvăluit că nu îi va avea la dispoziție pe Denil Maldonado și Elvir Koljic.

Costel Gâlcă, detalii despre absențele de la Universitatea Craiova înaintea derby-ului cu CFR Cluj: „Trebuie să găsim soluții”

, de la ora 21:45, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Costel Gâlcă le-a pus gând rău ardelenilor și anunță că elevii lui sunt pregătiți să lupte pentru cele trei puncte puse în joc.

Costel Gâlcă a dezvăluit și ce a pregătit cu lotul Universității Craiova pentru confruntarea cu CFR Cluj. Antrenorul grupării din Bănie vrea să strângă cât mai multe victorii până la sfârșitul sezonului și să termine pe poziția secundă.

„Ne așteaptă un meci foarte greu pentru că au un lot cu experiență, cu calitate. Trebuie să știm să gestionăm fiecare situație și să fim perfecți în apărare. Este importantă așezarea noastră, trebuie să știm când trebuie să mergem la pressing, când trebuie să închidem spațiile.

Atmosfera este bună, s-au relaxat puțin după meci, dar nu trebuie să se relaxeze de acum încolo. Trebuie să fim concentrați asupra meciului, toți ne-au felicitat pentru ce am făcut la Sepsi, dar acum este alt meci, unul mult mai greu.

Mă interesează rezultatul, trebuie să scoatem victorii pe linie pentru a prinde locul doi. Trebuie să fim pragmatici, să știm când trebuie să jucăm, când să verticalizăm. Mă interesează să finalizăm toate acțiunile pentru că este important pentru echipă”, spune Gâlcă.

„Maldonado și Koljic erau importanți, trebuie să găsim soluții”

iar internaționul hondurian riscă să piardă restul sezonului, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Costel Gâlcă nu se va putea baza nici pe Elvir Koljic sau Alexandru Mitriță.

„Știu că fotbalistul de calitate este orgolios, cu siguranță o să fie alt meci. Pentru noi o să fie un meci foarte greu, dar sperăm ca la sfârșitul meciului să avem un meci bun și să câștigăm cele trei puncte. Am câștigat un meci, nimic mai mult.

Maldonado și Koljic erau importanți pentru următoarele meciuri, dar acum trebuie să ne concentrăm pe ce avem și să găsim soluții. Sunt absenți importanți pentru noi, dar soluțiile trebuie să le căutăm în lotul nostru și sper să iau cele mai bune decizii.

Încerc și vreau cu ajutorul jucătorilor să terminăm pe locul doi. Nu va fi ușor, am spus de la început și îmi asum această responsabilitate. Cu un grup unit și idei de joc clare putem termina pe locul doi. Important este că am câștigat primul meci, am avut un joc mai simplu, cu o organizare defensivă bună”, a mai spus antrenorul.

„Markovic trebuie să se încadreze în jocul echipei, nu neapărat să marcheze goluri”

„Cred că Markovic trebuie să se încadreze în jocul echipei, nu neapărat să marcheze goluri. Sunt mulțumit dacă muncește pentru echipă, dacă dă pase de goluri și echipa termină pe locul doi, așa voi fi cel mai bucuros.

Mă interesează să avem un joc clar, începând de aici ne gândim și la ce probleme ne poate pune adversarul. Sper să fiu inspirat în deciziile mele și să putem câștiga pentru că victoriile aduc victorii.

În timpul acesta trebuie să ai detalii clare, pe care să le transmiți jucătorilor cât mai repede. Trebuie să fim cât mai simpli în joc, să putem profita de calitățile jucătorilor din față, pentru că avem jucători cu viteză și să ne apărăm mai bine”, a încheiat Gâlcă.