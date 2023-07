Costi Ioniță, critici dure la adresa lui Jador. Ce comentariu i-a lăsat artistul în online

Costi Ioniță a lansat câteva la adresa lui Jador. Ce comentariu i-a lăsat artistul în online. Vedetele sunt buni prieteni și au colaborat în plan profesional de mai multe ori, lansând piese muzicale de succes.

Costi Ioniță, dezaprobări pentru manelistul Jador. Ce mesaj i-a transmis pe rețelele de socializare

Costi Ioniță are o dezaprobare majoră pentru manelistul Jador care a realizat o filmare în care vorbește despre afacerea familiei sale în care a investit 1 milion de euro. Artistul a lăsat un mesaj complet neașteptat pe rețelele de socializare.

Producătorul în vârstă de 45 de ani i-a atras atenția după ce s-a lăudat în online cu depozitul de materiale de construcții în care îl are în Bacău. Compozitorul i-a sugerat să nu mai consume o anumită băutură.

„Am investit 1 milion de euro pentru afacerea familiei mele! Vă invit să veniți la depozitul de materiale de construcții!”, a scris fostul concurent de la Survivor România pe pagina de Instagram.

„Mizeria aia de ce o ții în mână?”, este comentariul aspru lăsat de Costi Ioniță pe social media legat de filmarea distribuită de Jador. le-a arătat fanilor săi cum arată afacerea de care se ocupă rudele sale.

„E prima oară când vin, văd și eu cum s-a dezvoltat. Avem BCA, ăsta e fier pentru case. Mai avem și acolo, trebuie să se vadă”, a mai spus artistul de muzică de petrecere în clipul de pe Internet.

Jador, detalii despre viitoarele planuri de afaceri

Jador are în momentul de față un depozit de materiale de construcții pe numele tatălui său. Acesta se află în satul natal, Răcătau, județul Bacău, și nu vrea să se oprească aici. Manelistul are multe planuri de afaceri.

„Visul meu e să am un hotel foarte șmecher. La ultimul meu etaj să am un Penthouse, să stau cu mama și cu tatăl și cu frații mei acolo. Să am un restaurant jos și să mănânc pe gratis la restaurantul meu mâncare românească.

Dar n-am bani de asta acum”, a declarat Jador la un moment dat, în cadrul unei emisiuni TV, notează . Cântărețul de muzică de petrecere vrea să construiască și un penthouse pentru cei dragi cât mai curând.