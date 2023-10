Oltenii, dezamăgiți după Rapid – U Craiova 2-0: “Au dat un gol norocos”. Ce a transmis Bancu

Ștefan Vlădoiu, fundașul celor de la Universitatea Craiova, e conștient că echipa e departe de forma cerută de fani și nu știe momentan care ar fi șocul necesar ca această echipă să-și revină și să înceapă să lege victoriile.

Craiova, în degringoladă. Vlădoiu se consideră ghinionist: ”Ei au dat un gol norocos”

Momentan, oltenii sunt cu gândul la ”derby-ul” cu FCU Craiova 1948, partidă pe care o vor disputa în curând pe stadionul ”Ion Oblemenco”. ”Un meci greu pe un teren greu, cred că în prima repriză am avut mai multe ocazii ca ei.

ADVERTISEMENT

, cam asta e istoria partidei. E o perioadă grea, multe echipe trec prin perioade grele, noi trebuie să rămânem uniți, să o scoatem la capăt. Pur și simplu adversarilor le iese orice, golul lor foarte norocos.

Noi ne-am creat multe ocazii, dar n-am reușit să înscriem. Am fost prins în febra meciului, nu am fost nervos, a fost doar o încărcătură foarte mare, nu din cauza asta am fost mai agitat. Să ne uităm la locul de play-off și să vedem unde putem ajunge”, a declarat Vlădoiu.

ADVERTISEMENT

să comenteze eventuala schimbare de antrenor, în condițiile în care Corneliu Papură va fi cu siguranță înlocuit de patronul Mihai Rotaru. ”Nu discut despre antrenori, noi trebuie să ne facem treaba.

Avem nevoie de o victorie, clar, urmează un meci în Cupă, apoi derby-ul cu FCU Craiova, acasă, pe care trebuie să-l castigam fară doar și poate. Vrem fanii cât mai repede înapoi, vom face tot posibilul să câștigăm. E decizia lor (n.r. că au protestat), nu putem decat să îi aducem înapoi la stadion”, a explicat Vlădoiu.

ADVERTISEMENT

La rândul său, jucătorul emblematic al oltenilor, Nicușor Bancu, a anunțat că vina pentru această serie proastă de rezultate e exclusiv a jucătorilor. Asta, în condițiile în care patronul Mihai Rotaru s-a fi dus la vestiar înainte de partidă pentru a-i îmbărbăta pe fotbaliști.

Din păcate acest discurs, care s-a vrut a fi mobilizator, nu a avut efectul dorit. Craiova este la a doua înfrângere consecutivă în campionat, după 1-3 acasă cu Petrolul și 0-2 în Giulești. Oltenii au adunat 22 de puncte în 14 etape și sunt departe de primul loc, ocupat de FCSB (31 de puncte).

ADVERTISEMENT

Chiar și podiumul ocupat de CFR Cluj (27 puncte, un meci mai puțin) și Rapid (26 de puncte) pare departe, momentan, pentru Universitatea Craiova. Între timp, fanii oltenilor boicotează partidele din deplasare ale Craiovei, fiind nemulțumiți că echipa nu are un antrenor ”cu nume”.