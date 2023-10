Rapid – Universitatea Craiova, ora 20:30, în etapa 14 din SuperLiga. Echipele de start

Meciul Rapid – Universitatea Craiova are loc duminică, 29 octombrie, cu începere de la ora 20:30, în cadrul etapei a 14-a din SuperLiga și este unul dintre capetele de afiș ale acestei runde, alături de Petrolul – FCSB și CFR Cluj – Farul. Rapid vine după un egal la Oradea, cu UTA, meci în care a condus, dar nu a putut păstra rezultatul. Mult mai rea e situația oltenilor, învinși clar acasă, 1-3, de Petrolul.

Unde se joacă meciul Rapid – Universitatea Craiova

Confruntarea Rapid – Universitatea Craiova se desfășoară duminică, 29 octombrie, de la ora 20:30 pe stadionul Superbet Arena, fost Valentin Stănescu, din cartierul Giulești, din București, în etapa a 14-a din SuperLiga. Jocul stârnește un interes enorm pentru fanii alb-vișinii, în virtutea tradiției la partidele de acasă ale Rapidului și acest meci urmând a se disputa cu casa închisă.

ADVERTISEMENT

Biletele s-au epuizat foarte repede, un anumit procent a fost repartizat și pentru echipa vizitatoare și numărul celor care vor veni de la Craiova nu va fi unul simbolic, motiv pentru care forțele de ordine, serios suplimentate, sunt în alertă, pentru că se știe că relațiile dintre galerii nu sunt deloc amicale.

Cine transmite la TV partida Rapid – Universitatea Craiova

Partida Rapid – se joacă duminică, 29 octombrie, de la ora 20:30, pe stadionul Superbet Arena, fost Valentin Stănescu, din cartierul Giulești, din București în etapa a 14-a din SuperLiga și o veți putea urmări în direct pe programele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

La București și duminică, 29 octombrie continuă să fie o vreme frumoasă, de toamnă supertârzie, cu cerul senin pe tot parcursul zilei, fără vreun pericol de precipitații. Temperatura maximă la ora amiezii va ajunge la 23-24 de grade iar la ora meciului va scădea cam până la 17 grade. Cel mai bun arbitru român a fost desemnat să conducă acest meci, Istvan Kovacs, din Carei.

Ce absențe există în întâlnirea Rapid – Universitatea Craiova

Rapid va avea probleme la acest meci dun cauza faptului că l-a pierdut pe principalul om de gol, kosovarul Albion Rrahmani, grav accidentat în meciul echipei sale naționale în Andorra, care va putea reveni pe gazon abia în primăvara anului viitor, după ce a fost operat de ligamente.

ADVERTISEMENT

Și Universitatea Craiova are tot un om important out, dar de mai multă vreme și tot dintr-un meci al echipei naționale. Este vorba de fundașul central macedonean Zajkov, accidentat și el grav, după care a fost operat, într-un meci împotriva Maltei. Craiovenii sunt în evident picaj și au mare nevoie de puncte.

Cote la pariuri la jocul Rapid – Universitatea Craiova

Deși oltenii o zbârciră rău de tot acasă în ultima etapă, cu Petrolul, casele de pariuri văd acest meci extrem de echilibrat, cu cote foarte apropiate între cele două echipe. Rapid are cotă de 2,50 la victorie iar Universitatea Craiova ajunge la 2,90. Șansă dublă 1X are cotă de 1,45 iar șansă dublă x2 are cotă 1,50. Un gol marcat de Rapid are cotă 1,35 iar o reușită a oaspeților cotă de 1,40. Over 1,5 goluri are cotă 1,35.

ADVERTISEMENT

Și aici avem puține meciuri în discuție, din 2014 până în prezent. Sunt doar patru la număr și pentru giuleșteni nu sună deloc bine scurtul bilanț, pentru că el se traduce prin nici o victorie a lor, un egal de 2-2 în 2022 și în rest trei succese ale alb-albaștrilor din Bănie. Vorbim, evident, doar despre disputele de la București.