Credința lui Edi Iordănescu, rol important în calificarea României. “L-au ajutat cruciulițele”

este un posibil . Mitică Dragomir susține prin alte trei exemple că fiind un om religios ai parte de multe lucruri pozitive și bogății.

Credința lui Edi Iordănescu, rol important în calificarea României

La MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, Dumitru Dragomir a vorbit despre ce rol important a avut credința lui Edi Iordănescu în calificarea României. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a mai dat tdouă exemple care se bucură de roadele religiozităţii.

“Eu cunosc trei cazuri. Eu cunosc un caz, Gigi Becali. Care a fost mai golănași, mai zburdalnic. Le-a făcut pe toate. Dar când s-a apucat de o chestie religioasă au venit avioanele cu bogățiile și i le-au lăsat în curte.

Unul care era prieten cu el a zis în felul următor. Tot așa, jucător de jocuri de noroc, Costel Bucur. De astăzi mă las de jocuri de noroc și mă apuc de religie. Tot așa, cu biserici, stă în genunchi câte 2 ore și se roagă, în fiecare zi.

Uite așa s-a dus (n.r. în sus). Citiți raportul ANAF, a avut câștig 21 de milioane de euro anul trecut. Alt caz, familia Iordănescu. Cu cruciulițe, cu de toate”, a spus Mitică Dragomir.

Secretul performanței echipei naționale

“Știți de ce am câștigat, totuși, cu echipa României? Pentru că eu am făcut un calcul, m-am apucat de calcule. Nu am maieurile alea ale fotbaliștilor pe mine să știu sigur cât au alergat.

Dar după calculul meu, la meciul cu Israelul, ei au făcut peste 78 de kilometri, toată echipa inclusiv portarul, iar ai noștri au făcut peste 86 de kilometri. Deci, alergătura mai mare reglează puțin și valorile. Ai înțeles?

Dacă alergi mai mult, încurci. Iar noi am alergat mai mult, iar pentru asta este de felicitat Iordănescu pentru că a băpat jucători cu capacitate de efort mare. De exemplu Pușcaș. Păi ce, îl băga cineva pe Pușcaș?

Nici eu nu îl băgam pe Pușcaș. Dar el a gândit-o în felul următor. Domne, eu mă duc contra unei echipe obosite să joc. O parte sunt rezerve. Care s-ar putea să fie odihniți. Așa am gândit eu, m-am pus în mintea lui Iordănescu”, a declarat Dumitru Dragomir, la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

