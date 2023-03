Cresc ratele la creditele în euro. Banca Centrală Europeană a majorat cu 50 de puncte dobânda de referinţă

Banca Centrală Europeană a decis să majoreye dobânda de referinţă cu 50 puncte de bază, aşa cum a promis încă din luna februarie, ignorând situaţia incertă de pe pieţele financiare şi solicitările investitorilor privind renunţarea la înăsprirea politicii monetare până la revenirea încrederii în sistemul bancar.

Credit Suisse a fost salvată cu o “injecţie” de 54 miliarde euro

Începând cu data de 22 martie, rata dobânzii la operaţiunile principale de refinanţare şi ratele dobânzilor la facilitatea de creditare marginală şi la facilitatea de depozit vor creşte la 3,50%, 3,75% şi, respectiv, 3,00%, se arată într-un anunţ de joi al Băncii Centrale Europene. Măsura are ca efect direct creşterea ratelor la creditele în euro.

ADVERTISEMENT

“Inflaţia este prognozată să rămână mult prea ridicată pentru o perioadă îndelungată de timp. De aceea, Consiliul guvernatorilor a decis să majoreze cu 50 puncte de bază cele trei rate ale dobânzilor reprezentative ale BCE, în linie cu angajamentul său de a asigura o revenire ordonată a inflaţiei la ţinta pe termen mediu de 2%”, este concluzia la care s-a ajuns la finalul reuniunii Consiliului guvernatorilor Băncii Centrale Europene.

În comunicatul final nu se specifică dacă , în ciuda opiniilor mai multor factori de deciziei care au făcut apel tot mai insistent pentru mai multe mişcări importante în ceea ce privește dobânda, pentru a contracara inflaţia.

ADVERTISEMENT

În ultimele zile, acţiunile băncilor din zona euro au fost în cădere liberă, influenţate mai întâi de , apoi de prăbuşirea valorii băncii elveţiene Credit Suisse. Aceasta din urmă a fost salvată însă de Banca Naţională a Elveţiei, care a anunţat că a acordat Credit Suisse o linie de ajutor în valoare de 54 de miliarde de dolari.

“Consiliul guvernatorilor monitorizează îndeaproape actualele tensiuni de pe piaţă şi este pregătit să răspundă aşa cum va fi nevoie pentru a păstra stabilitatea preţurilor şi stabilitatea financiară în zona euro. Sectorul bancar din zona euro este rezistent, cu poziţii solide de capital şi lichiditate.

ADVERTISEMENT

În orice caz, arsenalul BCE este complet echipat pentru a oferi sprijin de lichiditate sistemului financiar din zona euro dacă va fi nevoie, pentru a asigura o transmitere fără probleme a politicii monetare”, se mai arată în comunicatul de joi al .

În România, la începutul acestui an, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a hotărât să majoreze dobânda de politică monetară la nivelul de 7,00 la sută pe an, de la 6,75 la sută pe an. Această valoare, valabilă încă în prezent, a avut ca efect imediat creşterea creditelor luate în lei.

ADVERTISEMENT

Creșterea dobânzii cheie se traduce direct în buzunarele românilor cu credite, deoarece, influențează direct indicii în funcție de care se calculează dobânzile: ROBOR și IRCC. În acelaşi fel, majorarea dobânzii decisă de Banca Centrală Europeană are efect asupra indicelui EURIBOR.