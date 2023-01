Criminalul din Brașov, apărat de tatăl său după ce a măcelărit o familie: ”Nu era agresiv”

Tatăl criminalului care a măcelărit doi soți dintr-o serie de motive incredibile, îi ia apărarea fiului său și spune că acesta nu ar fi prezentat niciodată semne că e un om agresiv.

Tatăl criminalului din Bran își apără fiul

Asta, în contextul în care însuși bărbatul a fost acuzat de cumnată, mama pompierului ucis cu toporul, că a vrut să o omoare în tinerețe, deci pasiunea pentru crimă ar fi o tradiție în această familie.

, polițiștii au stat opt ore la poarta criminalului pentru că nu aveau mandat, stârnind mânia opiniei publice. Ancheta s-a complicat atunci când mama victimei le-a transmis polițiștilor că tatăl criminalului ar fi complice la crimă.

Cel mai probabil acesta l-ar fi îndemnat pe bărbat să se răzbune după ce vecinii lor le-ar fi spart o țeavă de apă. Mai mult, ar fi luat toporul, arma crimei, și l-ar fi băgat în butoiul cu apă.

”Nu m-am gândit niciodată la așa ceva. Mama lui Nicu e o ticăloasă mare dacă spune că eu știam. E și fina mea și cumnată, dar e o ticăloasă de femeie dacă a spus că eu sunt complice. Așa să-mi ajute bunul Dumnezeu ca aici să încremenesc dacă eu am știut de treaba asta”, s-a apărat bărbatul.

Mai mult, nu știe ce l-a apucat pe fiul său și de ce a omorât doi oameni nevinovați, cu toate că avea anumite probleme psihice pentru care mergea la medic.

”Ne-au făcut aici un șanț, ne-au rupt instalația de apă. N-am avut probleme, eu nu știu ce s-a putut întâmpla. Ce depresie să aibă băiatul meu? A fost internat și i s-a spus că nu e într-o situație gravă și că nu poate să i se dea tratament. Nu era agresiv băiatul meu că eu am lucrat cu el și am stat cu el aici. Eu stau în pod acolo, eu habar n-am avut de el. Am crezut că e la serviciu”, a transmis bărbatul, conform

Mama pompierului a dezvăluit că în tinerețe a avut la rândul său emoții că va fi ucisă, dar atunci de tatăl criminalului, care era tânăr.

”Doamne! Și ce a făcut? A făcut vreo plângere sau ceva dacă eu am amenințat-o? Cum a putut să spună așa ceva? Ticăloasă! Așa ceva eu nu pot să-mi dau seama”, a completat, revoltat, bărbatul.

Nicu și Alexandra, în vârstă de 38 și 32 de ani, făcuseră nuntă anul trecut și visau să se mute la Brașov. Au fost uciși cu sânge rece de un vâr care îi disprețuia din cauza unor certuri mai vechi pentru un teren.