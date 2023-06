Crina Abrudan de la Survivor, dezvăluiri fără precedent din relația cu Gabi Popescu: ”Am nevoie de timp pentru mine”

Crina Abrudan de la Survivor spune că, în ceea ce privește viața profesională, nu a încercat niciodată să convingă de ceva. Atunci când a venit în București, Crina Abrudan recunoaște că acomodarea a fost destul de grea. Era un reporter din provincie venit în Capitală.

Crina Abrudan de la Survivor, dezvăluiri fără precedent despre relația cu soțul ei, Gabi Popescu

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, Crina Abrudan își aduce aminte cum a fost atunci când a venit reporter în București. După un timp, cunoscuta prezentatoare a trecut la pupitrul de știri sportive și mărturisește că i-a plăcut foarte mult.

ADVERTISEMENT

Crina Abrudan se caracterizează ca fiind un copil foarte cuminte, timidă, care venea imediat acasă atunci când se întuneca. Recunoaște că nu este genul de om care să vorbească lucruri siropoase despre relația ei și că acum nu-i mai place să gătească. Vrea să aibă mai mult timp pentru ea, nu pentru bucătărie.

De asemenea, frumoasa Crina Abrudan a vorbit și despre relația cu soțul ei, Gabi Popescu. Și, recunoaște ea sinceră, nu sunt un cuplu care să discute lucruri siropoase, ci preferă să se bucure de fiecare moment.

ADVERTISEMENT

”Nu m-am străduit niciodată să conving”

Ai început ca reporter de teren, apoi ai ajuns să prezinți știrile la A1 Oradea. Cât de greu a fost să convingi, să demonstrezi că ești foarte bună în ceea ce faci?

-Nu m-am străduit niciodată să conving. Mi-am făcut treaba așa cum am știut eu. Nu am făcut niciodată în viață lucruri demonstrative pentru că am învățat că nu ies. A fost grea acomodarea cu capitala, trecerea de la munca de reporter într-un oraș de provincie la cea de reporter în capitală. A fost grea și acomodarea cu oamenii de aici, mult diferiți ca mentalitate și ca fel de a fi față de ardeleni.

ADVERTISEMENT

Cum ai decis să treci la știrile sportive?

-Nu am decis eu, a fost decizia celor de la departamentul de sport să mă ia de la știri. Recunosc că am fost foarte entuziasmată.

Ai renunțat de mult la televiziune. Cu ce te ocupi acum, mai exact?

-Cu de care mă ocup de doi ani.

“Mai puteam să duc mult și bine”

N-ai ezitat și ai mers la ‘Survivor’. Ce te-a întărit și ce te-a ‘dărâmat’ acolo? De cate ori pe zi îți doreai să te întorci acasă?

ADVERTISEMENT

-Nu m-a dărâmat nimic și nici nu am vrut nicio secundă să mă întorc acasă. Ba, dimpotrivă, aș fi vrut . Mai puteam să duc mult și bine, din toate punctele de vedere. Am știut unde merg și ce e acolo, așa că am știut la ce să mă aștept, nu avea ce să mă dărâme.

ADVERTISEMENT

Când ai trăit cel mai greu moment la filmari?

-Nu am avut cel mai greu moment. Pentru mine a fost totul frumos și m-aș întoarce oricând.

“Am fost un copil foarte cuminte”

Cum a fost copilăria ta?

-Copilăria mea a fost foarte fericită. Am crescut la bunici și nu mi-a lipsit nimic. Nu am făcut nebunii, am fost un copil foarte cuminte.

Ai fost mai mult fata mamei sau fata tatei?

-Am fost fata părinților mei, în egală măsură. Singură la părinți și singură și pentru bunici.

“Când se întuneca, eram acasă”

Cum a fost perioada liceului? Erai timidă sau cel mai rebelă?

-Eram timidă. Nu am multe amintiri de povestit din liceu. Am fost un copil normal si cuminte, mergeam la școală și cam atât. Fără ieșiri noaptea în oraș, cluburi/discoteci, erau alte vremuri. Când se întuneca, eram acasă.

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

-Primii bani i-am câștigat în liceu, făceam figurație într-un spectacol la teatru, dar nu îmi amintesc pe ce i-am cheltuit. Primul salariu a fost la 18 ani la radio, dar nici acela nu îmi amintesc pe ce l-am cheltuit.

“Nu sunt genul de om care să vorbească lucruri siropoase”

Ce înseamnă Gabi pentru tine? Îți mai amintești prima întâlnire? Sincer, cine pe cine a cucerit la început?

– soțul meu. Trăim împreună de 15 ani. Alte lucruri nu am de spus pe acest subiect. Nu sunt genul de om care să vorbească lucruri siropoase sau lucruri personale din relația de acasă.

Sunteți de 15 ani împreună așa că te întreb: dacă vă mai certați, cine cedeaza primul?

-Toată lumea se ceartă și, rând pe rând, fiecare cedează la un moment dat. Cam așa e și la noi.

“Mulțumesc că nu e și mai rău și mai greu”

Când ai trăit cel mai greu moment din viața ta? Cum ai reușit să mergi mai departe?

-Nu știu care a fost cel mai greu moment din viața mea și nici nu vreau să mă gândesc. Iau tot ceea ce vine în viață așa cum e, mulțumesc că nu e și mai rău și mai greu de atât și trec peste așa cum pot. Nu cred că există o rețetă.

“Nu am nimic ce să fi ascuns până acum”

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

-Nu am ce să spun. Fac cam tot ce face un om normal. Nu știu ce ar fi interesați oamenii să știe despre mine, dar cred că tot ce am avut de spus am spus. Nu am nimic ce să fi ascuns până acum sau ceva de ce să nu se știe.

“Nu mă învinovățesc pentru nimic”

Dacă ar fi s-o iei de la început, ce greșeală nu ai mai repeta?

-Nu consider că am făcut greșeli în viață și nu mă învinovățesc pentru nimic. Sunt deciziile mele și mi le asum, nu mă judec, nu regret.

Ai o siluetă de invidiat. Cum te menții? Ai renunțat la anumite alimente, mergi la sală?

-Merg la sală, dar mai fac și pauze și încerc pe cât posibil să evit zahărul și grăsimile, iar carne mănânc destul de rar. Nu pentru a-mi menține greutatea, ci pentru sănătate. Cu greutatea nu am avut niciodată nicio problemă și nu am făcut nimic în sensul asta. Pur și simplu există și oameni care pot să mănânce și să nu se îngrașe, consumă pe alte părți. ’Silueta’ nu a fost niciodată o problemă pentru mine, eventual am fost prea slabă, dar în sensul celălalt nu mi-am făcut griji.

”Nu există nu pot, există doar nu vreau”

Care este, totuși, alimentul de la care nu te poți abține?

-Pot să mă abțin de la orice. Nu există nu pot, există doar nu vreau.

”Nu îmi mai place să gătesc, am nevoie și de timp pentru mine”

Îți place să gătești? Care sunt preparatele care-ți ies cel mai bine?

-Îmi plăcea să gătesc și chiar am gătit foarte mult zilnic. Acum nu îmi mai place să gătesc, am nevoie și de timp pentru mine, este mult mai prețios decât o mâncare. Preferăm să ieșim să mâncăm în week-enduri, iar în cursul săptămânii mănâncă fiecare când apucă pe drumuri. Însă și eu și soțul meu suntem oamenii care mănâncă ca să trăiască și nu invers. Nu e o prioritate gătitul și mâncatul.

A venit vara, știu că-ți place foarte mult să călătorești. Unde plecați în vacanță?

-Nu plecăm în vacanță vara niciodată. Doar iarna ca să scăpăm de frig.