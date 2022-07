Cristi Balaj, critici pentru Eduard Novak: „Jucătorii străini sunt mai ieftini și mult mai buni decât cei români!”

Ordinul ministrului , iar oficialul MTS a fost atacat din toate părțile după decizia controversată. Deși este prieten cu Novak, Cristi Balaj consideră că a comis o mare eroare.

Cristi Balaj a explicat de ce CFR Cluj nu a transferat niciun jucător român: „Sunt foarte, foarte scumpi!”

Cristi Balaj a dezvăluit la de ce campioana României are o politică de transferuri concentrată pe jucători străini: „Jucătorii români sunt foarte, foarte scumpi. Mult mai scumpi decât ce am adus noi. Cei mai buni jucători evoluează în echipa națională și pe noi ne-a învins Muntenegru. Noi am ales jucătorii străini”.

Oficialul lui CFR Cluj e convins că decizia lui Eduard Novak nu va fi respectată de niciun club: „Ordinul de ministru va fi respectat de către subordonatele Ministerului Sportului. Ei trebuie să îl respecte. E un ordin pe care subordonatele MTS trebuie să îl respecte. Nu ai cum să te decizi tu. Noi trebuie să respectăm regulamentul FRF. Nu a fost modificată legea și ordinul nu poate fi impus”.

Cristi Balaj îi transmite lui Eduard Novak că echipele românești nu pot performa doar cu jucători români: „Eu îl cunosc și nu am cum să mă dezic de el. Îl sprijineam, îi explicam, apreciez inițiativa și mi-aș dori ca toate echipele să fie formate din jucători români.

Dacă vrei să contezi pe plan internațional și să aduci puncte României nu poți doar cu români. Jucătorii străini sunt mai ieftini și sunt mai buni. Dacă știi că normele europene sunt foarte clare privind dreptul la muncă în spațiul european.. să facă mai bine ca în Ungaria”.

Cristi Balaj visează la grupele Champions League și Europa League: „Vrem să obținem performanțe mai mari decât anul trecut”

Cristi Balaj a explicat că CFR Cluj are ca obiectiv calificarea în grupele Europa League: „Vrem să obținem performanțe mai mari în cupele europene decât anul trecut, adică să ne calificăm în grupele Europa League sau în primăvara Conference League.

Grupele Champions League se încadrează în ce am zis eu. Adică cel puțin grupele Europa League. Asta ne-am propus”.

Fostul arbitru e de părere că CFR Cluj are un lot mai valoros decât în sezonul trecut din SuperLiga: „Am adus jucători de calitate, care sunt mai buni decât în sezonul precedent. Dar trebuie să avem și echipă, pentru că am schimbat mulți jucători. Am adus jucători în acest context, cu care să avem șanse mai mari decât în sezonul precedent. Eu cred că am făcut transferuri foarte bune”.

Ordinul de ministru al lui Eduard Novak a fost publicat în Monitorul Oficial, iar cluburile care nu vor respecta această decizie .