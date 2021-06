Cristi Borcea și-a adus toți copiii la majoratul gemenilor săi! Vali Vijelie și Tzanca Uraganu au făcut show

Cristi Borcea a organizat o petrecere de neuitat pentru cei doi gemeni pe care îi are cu Mihaela, iar surpriza uriașă pe care le-a făcut-o acestora a fost să îi aducă pe toți frații lor la eveniment.

Cristi Borcea nu s-a uitat la bani pentru petrecerea de majorat

Cristi Borcea nu a avut deloc ”arici” în buzunare pentru majoratul gemenilor pe care îi are cu Mihaela, iar cheltuielile făcute pentru petrecere au fost uriașe.

Ca să se asigure că va fi o atmosferă de vis la eveniment, Cristi Borcea a scos, doar pentru maneliștii invitați, peste 10.000 de euro, Vali Vijelie și Tzanca Uraganu având grijă să facă un show de zile mari.

Mai mult, cheltuielile lui Cristi Borcea pentru majoratul gemenilor săi au inclus și o sumă uriașă cheltuită pentru ca toți copiii săi să fie la eveniment.

Iar Angelo și Mellisa au avut surpriza să se vadă, la petrecere, cu frățiorii lor stabiliți în Statele Unite, alături de mama lor, Alina Vidican.

Bucurie fără margini pentru gemenii lui Cristi Borcea

Cristi Borcea a vrut să transforme petrecerea de majorat a gemenilor săi într-una de neuitat, motiv pentru care le-a făcut o surpriză de proporții.

Mai exact, Cristi Borcea a decis să îi aducă, din Statele Unite, pe copiii pe care îi are cu Alina Vidican, Alexandru și Gloria, lucru care i-a făcut extrem de fericiți pe frații lor mai mari care își serbau majoratul.

De altfel, din imaginile intrate în posesia FANATIK, se poate observa că cei veniți din Statele Unite au fost printre răsfățații serii, iar Patrick, cel mai mare dintre copiii lui Cristi Borcea, a fost nedespărțit de Gloria, fiica afaceristului cu Alina Vidican, micuța fiind ținută în brațe toată seara.

Valentina Pelinel a strălucit la eveniment

Soția lui Cristi Borcea, Valentina Pelinel, s-a implicat la maximum în organizarea evenimentului, iar la petrecere a avut grijă să fie în formă maximă.

Astfel, alături de amicele sale, Valentina Pelinel a dansat până la epuizare, fostul model fiind, toată seara, cu zâmbetul pe buze.

Evident, alături de Valentina Pelinel a fost și buna amică a acesteia, prezentatoarea TV Ameri Nasrin, iar momentele în care cânta Vali Vijelie sau Tzanca Uraganu par să fi fost gustate la maximum de cele două.

Copiii lui Cristi Borcea se înțeleg perfect între ei

”Sunt atât de fericit că toți copiii mei se înțeleg bine între ei și comunică constant, chiar dacă trei locuiesc în America. Este cea mai mare realizare a mea şi sunt mândru că am această familie extinsă. Am grijă să vorbesc zilnic cu ei. Dar faptul că toţi copiii mei se înţeleg bine, se sprijină şi au legat o relaţie atât de strânsă este pentru mine cel mai preţios cadou”, spunea, acum ceva vreme, Cristi Borcea.

Mai mult, spunea Cristi Borcea, el este foarte legat de toți copiii pe care îi are, chiar dacă sunt destul de mulți, nouă la număr.

Câți copii are Cristi Borcea

Cristi Borcea este unul dintre cei mai „prolifici” români când vine vorba de moștenitori. Astfel, omul de afaceri are trei cu Mihaela Borcea – Patrick și gemenii care tocmai și-au serbat majoratul, Melissa şi Angelo -, doi cu Alina Vidican – Alexandru și Gloria -, o fetiță cu avocata Simona Dana Voiculescu și trei alături de Valentina Pelinel, un băiat și două gemene.

”Sunt un romantic incurabil, cum ai vrea să fiu dacă am atâția copii cu atâtea femei! Îmi plac foarte mult copiii! Deocamdată nu îmi mai doresc copii, dar dacă Valentina își mai dorește, eu nu am nicio problemă (…) Valentina este cea care se ocupă de absolut tot. Cu ea am probleme pentru că este o mamă ordonată, vrea ca totul să fie ca la carte, iar eu îi cam răsfăț pe copii”, spunea Cristi Borcea la emisiunea Denisei Rifai de la Kanal D.