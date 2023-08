Cristi Brancu a fost la un pas de moarte! Dezvăluiri tulburătoare: „Am crezut că o să mă duc”

Cristi Brancu, mereu optimist și cu zâmbetul pe buze, mărturisește că, în viața lui, au existat două ‘cumpene’ pe care a trebuit să le treacă.

Cristi Brancu dezvăluie momentele critice din viața lui

Într-un interviu sincer și exclusiv pentru FANATIK.RO, cunoscutul prezentator și jurnalist Cristi Brancu face confesiuni în exclusivitate despre viața lui. Își aduce aminte, cu dor și drag, de mama lui care a fost ‘ca o cloșcă’, așa cum o descrie fiul ei. Ne povestește că, în clasa a 8-a, a trăit prima dragoste din viața lui cu o fată pe nume Ioana și că ziua în care a cunoscut-o pe Oana, soția, lui, a fost cea mai fericită din viața lui. Cristi Brancu rememorează ziua de 1 noiembrie 1991, ziua în care a început drumul lui pe calea jurnalismului. Recunoaște că nu-i refuză nimic lui Tudor, fiul său și al Oanei. De asemenea, își aduce aminte de momentele neplăcute din cariera lui, momente care puteau duce și la gloanțe.

ADVERTISEMENT

Cristi Brancu: “A ieșit o busculadă vecină cu bătaia”

Cristi Brancu este mulțumit de emisiunea de la Prima Tv și își amintește cum a început cariera lui, pe dată de 1 noiembrie 1991. Atunci avea doar 18 ani dar articolul sau de debut l-a cucerit pe scriitorul Mircea Micu.

“ strună. Am încheiat cinci sezoane cu multe evenimente, exclusivități și istorii. Am avut o lună fierbinte de emisiuni live de la mare, plină de rezultate bune, care anunța direcția în care vom merge în toamnă.

ADVERTISEMENT

Am debutat la 1 Noiembrie 1991. Exista în acea vreme un săptămânal, numit ‘Viața Capitalei’, condus de scriitorul Mircea Micu. El a publicat articolul unui puști de 18 ani, adică eu, despre o fotbalist de legendă, titular la Steaua în finala Cupei Campionilor în 1989, Nicolae Ungureanu. Patru luni mai târziu, eram deja cu contract permanent la revista ‘Cuvântul’. Așadar, în curând, 32 de ani de meserie” declară, în exclusivitate pentru FANATIK.RO, Cristi Brancu.

“A ieșit o busculadă vecină cu bătaia”

În toți acești ani de presă, au existat și situații neplăcute. Cunoscutul jurnalist își amintește de cele mai dificile momente pe care le-a trăit. De asemenea, Cristi Brancu mărturisește că niciodată nu ar fi putut să aibă altă meserie decât cea de jurnalist.

ADVERTISEMENT

“În perioada în care eram jurnalist monden acid, de tabloid, nu erau plăcute momentele în care mă întâlneam cu rudele celor atacați. Erau tot soiul de întrebări. Așa, ca fapte de arme, în 1993, la ideea lui George Stanca, am încercat să provocăm o întâlnire între Gică Hagi și încă soția lui de atunci, Leni, de care se despărțise, după un meci al Naționalei. A ieșit o busculadă vecină cu bătaia. A zis cineva de pe lângă Gică atunci că avea un glonț în picior pentru mine” declară Cristi Brancu, în exclusivitate pentru FANATIK.RO.

“Mama a fost ca o cloșcă”

Sincer, ca de obicei, cunoscutul prezentator ne spune ce-l face să râdă și să plângă cu adevărat. Își aduce aminte de familia lui și de rolul mamei în dezvoltarea lui ca om, ca personalitate. De copilăria cu cheia de gât și cum era să piardă verighetele părinților lui.

“Mă face să râd și să plâng tot ce are legătura și este la cote maxime. Am râs de fericire ca niciodată când Oana mi-a spus că vom fi părinți. Am plâns de fericire când Tudor a avut primul mare succes pe scena școlii. Și despărțirea de părinții mei a fost o mare de tristețe.

ADVERTISEMENT

Cât despre copilărie, am avut una lipsită de griji. Tatăl meu, colonel în armată, în posturi bune care m-au ajutat, de exemplu, să cunosc echipa care a câștigat Cupa Campionilor chiar în acei ani. Mama m-a iubit și ocrotit din toată inima în acei ani. Anii cu cheia de gât, când jucăm fotbal cu orele în față blocului au fost frumoși. O nebunie? Am ascuns atât de bine verighetele părinților mei în interiorul unui radio vechi, că nimeni nu le-a găsit multă vreme.

Tata a muncit mult, a avut funcții de răspundere, așa că mama a avut loc să-și reverse asupra mea toată dragostea pe care nu o primise din partea unui tată care a dispărut din schemă la nașterea ei. Mama a fost că o cloșcă. Sunt zeci de amintiri frumoase, dar m-am bucurat de fericirea lor de a mă vedea împlinit profesional. Asta îi făcea fericiți” declara Cristi Brancu.

“Au fost două momente în care am crezut că o să mă duc”

Cunoscutul prezentator recunoaște că preferă să mănânce lucruri bune decât să gătească. De asemenea ne mărturisește că este doctorand în anul 2 la Management și aflăm când a trăit cel mai greu moment din viața lui.

“Au fost două momente în care am crezut că o să mă duc… un accident de mașină în 1995 și acum câțiva ani, o sincopă. Am simțit că mă iubește Dumnezeu și că ar trebui să am mai multă grijă de mine. Problema e că sunt un om obsedat de treaba bine făcută, cred în onoare și nu mă menajez în lupta de zi cu zi” declară Cristi Brancu, în exclusivitate pentru FANATIK.RO.

“În clasa a opta m-am îndrăgostit”

Cunoscutul prezentator și jurnalist mărturisește că, în liceu, era ușor timid, trăsătură de care nu a scăpat, complet, nici astăzi. Chiar și așa, își amintește perfect când chiulea cu colegii. Aflăm și când și de cine s-a îndrăgostit, prima dată, Cristi Brancu. Consideră că, de a făcut gafe în relațiile trecute, au fost doar pentru a fi mai bun, acum, pentru Oana lui.

“Am fost un băiat cuminte, la locul lui, care învăța. Cel mai bine m-am descris recent la un curs de vorbit în public pe care l-am ținut. Sunt timid, dar m-am tratat. Altfel, nu am fost chiar cumințenia pământului. Am chiulit destul că să merg la baschet cu băieții. Am mai făcut prostii, dar ‘în parametri’.

Era în clasa a opta când m-am îndrăgostit. Mi-a plăcut o colegă de clasă, pe nume Ioana, dar nu știam cum să i-o spun, dar ea a știut. Erau alți băieți mai dezinvolți care știau să pună problema mai bine. Ei îi plăcea să joace baschet și făceam orice să fie pusă în valoare” mărturisește cunoscutul prezentator.

“Ea a venit și a trecut pe lângă mine fără să îmi spună nimic”

Cristi Brancu își amintește că, la 19 ani, a câștigat primii bani din viața lui. Ca orice tânăr normal și firesc, i-a cheltuit pe haine și pe distracții. Anii au trecut și cunoscutul jurnalist ne spune ce a simțit când a văzut-o prima dată pe Oana Turcu, soția lui.

“E o senzație unică în viața mea. Am simțit o emoție uriașă. Practic, noi ne-am văzut prima oară în seara în care ea a venit invitată în emisiunea mea de la Antena 2. Vorbisem la telefon, mai mult în mesaje. A fost o clipă în acea zi, două cuvinte, din care am înțeles că fata pe care o văzusem în presă cu câteva zile înainte și care îmi plăcea, se gândea cu drag la mine.

De obicei, nu așteptăm invitații în pragul ușii studioului, la capătul de sus al unei scări mari. Ea a venit și a trecut pe lângă mine fără să îmi spună nimic. A fost un declic. A existat. În minutele în care am vorbit în direct în emisiunea Agentul VIP, amândoi am știut că vom fi mereu împreuna” declară, în exclusivitate pentru FANATIK.RO, Cristi Brancu.

“Noi nu ne certăm”

După 15 ani de căsnicie din care a rezultat un băiat de care sunt amândoi cei mai mândri, Cristi Brancu ne dezvăluie secretele unei relații durabile. Aflăm, de asemenea, cine cedează primul atunci când există și certuri în familie.

“Durează atunci când cauți să pui ce își dorește celălalt mai presus decât dorințele tale, când cauți în fiecare zi să îl faci fericit. Când faci orice să existe înțelegere, tandrețe, când aveți subiecte comune și lupte comune. Sau când îl faci să se simtă prețios, răsfățat, vei primi totul în schimb și nimic nu se va pierde.

Noi nu ne certăm. Dacă unul are o anume părere, celălalt știe să i-o respecte. Nu ne-am dat niciodată motive de ceartă” recunoaște Cristi Brancu.

“Suntem prieteni și găsim drumul cel mai bun împreună”

Celebrul jurnalist este un tată topit după băiatul lui, așa cum singur declară. Nu îi refuză nimic lui Tudor și ne spune ce lucruri esențiale a învățat, până acum, de la fiul sau.

“Tatăl Cristi Brancu este topit după băiatul lui. Face tot ce poate să îi fie bine, îi împlinește visele, îi cumpără ce îi place, dar nu ezită să îi spună ce e rău și ce e bine. Cu grijă să corecteze micile ezitări ale începutului de viață. Aici, nu ne impunem unul în fața altuia. Suntem prieteni și găsim drumul cel mai bun împreună.

Am învățat să fiu convins de faptul că creativitatea este cea care te duce la fericire și împlinire. E un băiat extraordinar de creativ, face filme postate pe YouTube, și se gândește mai tot timpul la proiectele lui. Îi vin idei mereu. Îmi place mult!” declară, în exclusivitate pentru FANATIK.RO, Cristi Brancu.

“Sunt un tip popular”

La final, cunoscutul jurnalist ne vorbește despre celebritate și recunoaște că, de-ar fi s-o ia de la început, nu ar mai avea atât încredere în anumiți oameni.

“Nu cred că mi s-a urcat celebritatea la cap. Sunt un tip popular, mă pozez cu toți și salut pe toți cei care mă privesc cu drag. Am muncit mult pentru tot ceea ce am dobândit, așa că privesc cu drag tot ce îmi aduce strădania mea” declară Cristi Brancu.