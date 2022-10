Cristi Brancu, dezvăluiri despre Marius Lăcătuș și Dan Negru și prejudecățile de vedetă: ”S-au schimbat enorm”

Cristi Brancu a acordat un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, în care a vorbit despre lumea televiziunii, familie, dar și despre personajele mondene cu care este prieten în viața de zi cu zi, vedeta Prima Tv dezvăluind că i s-a întâmplat să greșească și să judece unele personaje până să le cunoască mai bine.

Cristi Brancu, dezvăluiri despre personaje celebre, familie și viața din televiziune

a dezvăluit care este persoana publică față de care a avut cele mai multe prejudecăți, iar opinia lui s-a schimbat complet după ce a avut ocazia să o cunoască. Este vorba despre nimeni altul decât

ADVERTISEMENT

În exclusivitate pentru FANATIK, vedeta de la Prima TV a povestit despre concurență, despre munca de zi cu zi în televiziune, și nu a ascuns că este încântat că Tudor, fiul lui și al Oanei, îi calcă pe urme în ciuda vârstei fragede.

Cristi Brancu, despre viața în televiziune: ”Meciul se joacă în fiecare zi”

-Ești pe un tronson orar în care te mai bați cu un singur greu din televiziune, după ce Teo Trandafir a ieșit de pe sticlă. Simți o ușurare pe plan profesional sau ți se pare mai greu să te lupți doar cu Măruță?

ADVERTISEMENT

Principala bătălie e cu noi. Zilnic. Cu subiectele pe care le propunem, cu calitatea informațiilor și volumul emoțiilor din poveștile spuse. Că Teo sau altcineva e la altă oră nu înseamnă că un post TV se închide, ci vine cu alte provocări pentru public. În mai mult de un an și jumătate s-au schimbat enorm de multe pe telecomandă. Dar meciul se joacă în fiecare zi! Abia ne-am încălzit!

-Unde a dispărut DJ Morris din emisiunea ta?

Morris e prietenul nostru de mulți ani de zile și ne-am bucurat să muncim și să râdem în fiecare zi, timp de un an. Acest sezon Exclusiv VIP a avut altă strategie. Artistul Morris poate veni oricând la noi!

ADVERTISEMENT

Cristi Brancu, despre prejudecăți și amiciții

-Spune-ne numele unei vedete despre care ai avut prejudecăți și care ți-a schimbat complet opinia după ce ai cunoscut-o în viața reală ori ai avut-o invitată în emisiunile tale.

Cine l-a privit pe Marius Lăcătuș a crezut că Fiara de pe teren continuă și în viața de zi cu zi, cu aventuri și nebunii. Am avut ocazia să-l cunosc personal acum foarte mulți ani și este un om echilibrat, cumpănit, serios, familist. Trecut prin viață și tot mai înțelept.

ADVERTISEMENT

-Cu ce persoane publice ești prieten la cataramă și cum s-au legat prieteniile voastre?

Îmi aduc aminte de o zi în care a venit în tip din Timișoara în redacția revistei VIP. Apoi, când ajungea la București, ne vedeam mai mereu. Când s-a mutat la București, ne-am văzut mai rar! Este Dan Negru, cu care vorbesc câte-n lună și în stele, când avem timp.

ADVERTISEMENT

Iarăși, de vreo 15 ani, cam o dată pe lună, râd și mă enervez despre tot ce se întâmplă în jur cu Mădălin Voicu. Întâlnirile cu lăutari au fost o poveste! Și sunt oameni dragi, cu care regret că nu mă mai pot vedea des și care s-au dovedit a fi prieteni adevărați. Liza Panait, George Ivașcu, Florin Piersic.

-Există vreo personalitate pe care nu ai reușit să o intervievezi și ți-ai dori? Poți să ne dai un nume?

Nu am un fruct oprit. În zeci de mii de interviuri din 30 de ani, am avut șansa să vorbesc cu oameni fabuloși, de ieri și de azi. Sunt oameni pe care i-am ratat, deși am apărut împreună poate pe aceeași scenă, dar nu am niciun regret că nu am făcut interviu. Dar de vorbit și scris, am scris despre toată lumea!

Brancu explică de ce televiziunea are viitor în ciuda concurenței din online

-Ce crezi că îi lipsește televiziunii din România pentru a mai fi la modă, având în vedere că online-ul a căpătat tot mai mult avânt? Cum îți explici ca profesionist în comunicare faptul că oamenii petrec tot mai mult timp pe rețelele de socializare și se îndepărtează de tv?

Televiziunea are încă două atuuri care nu o vor scoate din atenție – este instrumentul media care acoperă cele mai bine tot ce înseamnă transmisiune sportivă și știri. Hai să zicem că și la divertisment joacă destul de bine, dar nu e clar pentru cât timp. Online-ul nu se descurcă suficient în aceste situații.

Ideal este ca televiziunea să mizeze tot mai mult pe atuurile sale, pentru că meciul cu filmele sau muzica este pierdut. Copiii sunt pierduți, de asemenea, pentru că astăzi, orice copil pune mâna în primul rând, cu o pricepere parcă înnăscută, pe smartphone și se împrietenește cu You Tube-ul. Așadar, ideal în viață e să bați fierul unde e cald!

Tudor, fiul vedetei Prima TV, show despre TikTok-ul: ”Comentează cu umor”

-Bănuiesc că ești la curent cu fenomenul TikTok. Te-ai gândit să te apuci de TikTok?

Întrebarea nu e pentru mine, ci pentru Tudor, care are, în acest sezon al emisiunii Exclusiv VIP, o rubrică în care ia faze tari de pe TikTok si le comentează cu umor. El, Oana, au conturi. Aș vrea să mă apuc, dar nu știu când să am timp pentru asta. Emisiunea Exclusiv VIP difuzată la Prima TV de luni până vineri, de la 15.30, se face cu toată energia, de la 9 dimineața la miezul nopții. Dar o să mă încordez și mă apuc!

-Care crezi că e cea mai mare calitate a soției tale, din punct de vedere profesional? Ce ai avut de învățat de la Oana?

Oana a ajuns la performanțe în business pentru că are intuiție, spirit analitic și are momente în care simte exact ce trebuie făcut! Nu despică nimeni firu-n patru ca ea. M-a ajutat să fiu mai pragmatic. Dar are și secunde de nebunie creativă care apare aparent de niciunde!

Ce face de Crăciun familia Brancu: „O să mergem undeva unde e cald și bine”

-Și acum invers. Ce fel de sfaturi ți-a cerut Oana apropo de televiziune? Ce fel de recomandări îi faci soției tale legat de apariția ei pe sticlă? Vă consultați în familie?

Ne sfătuim zilnic, pentru că, vă aduc aminte, Oana a făcut o carieră frumoasă în TV la Iași, iar la Antena 1 a făcut interviuri minunate. Ea are nevoie doar de experiența mea de 30 de ani în modul în care abordăm subiecte și, în plus, eu sunt un cloud ambulant – știu despre toată lumea tot ce trebuie știut.

-În final, ai planuri de Crăciun și de Revelion? Cam are e proiecția ta?

Proiecția mea pentru Sărbători se îndreaptă către mai multe ediții speciale, în care publicul să se distreze cât mai mult. Avem câteva planuri foarte frumoase la Exclusiv VIP. Noi, acasă, o să ne bucurăm că a trecut cu bine un an plin de încercări și cred că o să mergem undeva unde e cald și bine. Nu am luat încă bilete!!