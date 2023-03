Cristi Chivu a dezvăluit ce oferte a refuzat din partea FRF „Vreau să lucrez pe teren și nu să stau la birou”. Care este visul antrenorului român

Cristi Chivu a refuzat propunerea FRF pentru a lucra la naționala României. În prezent, , fostul fundaș al echipei naționale, a dezvăluit că marele său vis este să antreneze în Serie A.

Cristi Chivu a refuzat propunerea FRF. De ce a ales antrenorul să nu vină în România: „Vreau să lucrez pe teren și nu să stau la birou”

Peste fix o săptămână, pentru calificarea la Campionatul European din 2024 care va avea loc în Germania. „Tricolorii” joacă primul meci în deplasare cu Andorra, iar peste trei zile înfruntă Belarus pe Arena Națională.

Cristian Chivu a dezvăluit în presa din Italia că a primit mai multe oferte din partea Federației Române de Fotbal pentru a prelua naționala României. Fostul internațional român nu a dat detalii despre care dintre reprezentative este vorba. Fostul căpitan al României și-a motivat alegerea și a explicat că își dorește să aibă activitate zi de zi.

„Am primit multe mesaje din partea federației (n.r. Federația Română de Fotbal) pentru a antrena la echipa națională, dar vreau să lucrez pe teren și nu să stau la birou.

Vreau să am succes în Italia. Am primit multe oferte din România în ultimii ani, dar am refuzat, pentru că vreau să continui drumul meu de aici”, a declarat Cristi Chivu, potrivit .

Cristi Chivu a refuzat oferta FRF și a dezvăluit marele său vis: „Scopul meu este Serie A”

Antrenor din 2021 pe banca celor de la Inter Primavera, Cristi Chivu a reușit să câștige titlul în sezonul trecut. În ciuda rezultatelor foarte bune, antrenorul român a mărturisit că marele său vis este acela de a antrena în Serie A.

„Au fost propuneri mai mult sau mai puțin concrete, dar am spus nu pentru că scopul meu este Serie A. Vom vedea ce se va întâmpla”, a mai spus Cristi Chivu, conform sursei menționate.

În toamna anului trecut, Cristi Chivu pe banca lui Inter. „Nerazzurri” și-au salvat între timp sezonul și s-au calificat în „sferturile” Ligii Campionilor. O vor înfrunta pentru un loc în semifinale pe Benfica. În Serie A, echipa de pe Giuseppe Meazza se află pe locul 2.

De cealaltă parte, Inter Primavera, echipa condusă de Cristi Chivu, a fost eliminată în „16-mile” UEFA Youth League de către Rukh Lviv, scor 1-2.

Cristi Chivu a fost desemnat de trei ori cel mai bun jucător român al anului

Cristi Chivu, fostul fundaș al României, a adunat 75 de apariții în tricoul echipei naționale a României. În 2002, 2009 și 2010, antrenorul în vârstă de 42 de ani a fost desemnat cel mai bun jucător român al anului.

În urmă cu nouă ani, Cristi Chivu s-a retras din activitate și a revenit în 2018 ca antrenor la echipele de juniori ale lui Inter. Fostul internațional român a jucat timp de 7 ani în tricoul „nerazzurrilor” alături de care a cucerit 13 trofee printre care unul în Liga Campionilor și 3 titluri în Serie A. Chivu a strâns 169 de apariții și a marcat trei goluri în perioada petrecută la Inter.