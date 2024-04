Cristi Săpunaru, reacție vehementă la adresa arbitrajului în partida FCSB – Rapid: „Mai bine jucăm fără VAR!”

Cristian Săpunaru, fundașul celor de la Rapid București, a avut o reacție dură la adresa arbitrajul din partida cu FCSB, în sezonul actual.

Cristi Săpunaru, atac cu talpa la adresa lui Marcel Bîrsan: „Penibil! Mai bine jucam fără VAR!”

Jucătorul Rapidului este de părere că arbitrajul lui Marcel Bîrsan a fost unul pro FCSB în derby-ul din ultima etapă, Cristi Săpunaru a avut o reacție vehementă și a declarat că mai bine meciul s-ar fi jucat fără VAR.

ADVERTISEMENT

„Rămâne să ne luptăm pentru locul doi și am speranțe pentru că după mult timp am fost o echipă. Nu comentez arbitrajul, dar la mingea aia care a ieșit afară și din care apoi au marcat eram acolo, la doi metri.

Și am văzut că a ieșit afară! Dacă nici la VAR nu se vede… Este penibil, penibil, penibil! Mai bine jucăm fără VAR”, a declarat Cristi Săpunaru.

ADVERTISEMENT

Cristi Săpunaru sare în apărarea lui Bergodi: „A fost vina noastră!”

Întrebat despre plecarea lui Cristiano Bergodi, Cristi Săpunaru a declarat că nu este vina antrenorului italian pentru seria de 4 victorii fără înfrângere, serie în care Rapid nu a obținut nici măcar un punct.

Este păcat că nu am reușit să câștigăm pentru că am știut să fim agresivi și am avut mai multe ocazii. Nu am vrut să spun că a fost din vina lui Cristiano Bergodi. A fost vina noastră!

ADVERTISEMENT

Rapid este o echipă mare și suntem obligați să ne revenim. Nu mi s-a întâmplat niciodată să pierd patru meciuri la rând la Rapid. Mă doare, dar nu avem ce să facem! Bogdan nu a avut mult timp să schimbe. Este vina noastră, nu a antrenorului.

Astăzi am fost mai răi, așa e într-un derby. Totuși, păcat că s-a terminat egal și păcat de munca băieților. Suntem obligați să ne revenim după meciul ăsta. Dacă nu ne revenim, nu ne mai batem pentru locul 2. Rapid este un club mare, o echipă cu pretenții.

ADVERTISEMENT

Nu țin minte să fi pierdut vreodată 4 meciuri la rând, la Rapid. Cei care cad și nu se ridică nu au nimic de câștigat în viață. Dacă nu ne revenim, poate veni un alt antrenor și să plece și el, fără nicio vină! Nu e vina nimănui că suntem noi pe altă planetă!”, a mai spus Săpunaru.