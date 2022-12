Cristi Săpunaru visează frumos pentru 2023: „Vreau să devin campion cu Rapid în anul Centenarului!”

Cu doar câteva zile înainte de finalul lunii decembrie, căpitanul rapidist Cristi Săpunaru a făcut bilanțul anului 2022, dar și-a dezvăluit și planurile pentru 2023, când visează să devină campion al României cu formația „alb-vișinie”.

Ce-și dorește Cristi Săpunaru de la 2023? „Visul cel mai mare e să devin campion cu Rapidul!”

Anul 2022 a fost cu bune și rele pentru Rapid și Cristi Săpunaru. A început cu dezamăgirea ratării play-off-ului în sezonul trecut, a continuat cu prestațiile foarte bune din prima parte a actualei ediții de campionat și s-a terminat cu Totuși, în ciuda ratării a două obiective importante, căpitanul „alb-vișiniilor” îl consideră un an relativ bun.

„2022 a fost un an bun și nu prea. În prima parte a anului nu am reușit să intrăm în play-off, adică în sezonul trecut, iar această stagiune a fost bună. Suntem în obiectiv.

De când a început sezonul, eu am spus-o mereu: obiectivul nostru este play-off-ul. După ce intrăm în play-off, vom vedea ce se poate întâmpla. În primul rând, trebuie să intrăm în play-off. Nu este un sezon peste așteptări, anul acesta era obligatoriu ca Rapidul să se lupte la play-off”, a spus Cristi Săpunaru.

Ce-și dorește de la 2023? Evident că cel mai mare vis este să devină campion cu dar știe că e un țel greu de realizat. Mai realistă ar fi însă o calificare în play-off, obiectiv impus și de conducerea clubului.

„Ar însemna foarte mult să iau titlul cu Rapid pe final de carieră. Dar nu mă gândesc la asta deocamdată. O să mă gândesc la titlu, când vom avea șanse 100% să ne batem la titlu. Dacă nici la Rapid nu e presiune permanentă…

Sunt echipe mult mai experimentate decât a noastră, cum este cazul lui CFR Cluj, care câștigă titlul de cinci ani de zile. Craiova se bate an de an la titlu, FCSB la fel, mai e Farul. Noi am promovat anul trecut, după șase ani de exil și acum ne batem la play-off.

Dacă cei de la CFR Cluj au fost campioni cinci ani consecutivi, înseamnă că fac lucrurile cum trebuie. Nu cred că se simte nevoia de altă campioană. Noi și celelalte echipe trebuie să facem ceva în plus, ca să fim noi campioni.

Ca să se schimbe campioana, noi trebuie să aducem ceva nou. 2023 este anul Centenarului, cea mai mare dorință este să fiu campion cu Rapidul”, a continuat căpitanul giuleștenilor.

Se retrage Cristi Săpunaru? „Joc atât timp cât mă mai țin picoarele!”

Inevitabil, s-a ajuns și la subiectul retragerii din activitatea fotbalistică. Cristi Săpunaru spune că va duce fără probleme ce a mai rămas din acest sezon, iar o decizie va lua în vară:

„Eu simt că mai pot. O să mai joc cât mă țin picioarele. Anul ăsta îl termin, să vedem la anul cum mă descurc. Cât mă țin picioarele, mai joc. Când nu mai pot, o să ridic singur mâna și o să mă cer afară”.