Cristi Tănase a revenit pe terenul de fotbal după imaginile cumplite din scara blocului. Cum s-a descurcat fostul jucător de la FCSB. Foto

La jumătatea lunii februarie, , sângerând și fără un dinte. Presa a speculat mai multe variante, însă fostul jucător a clarificat tot la FANATIK SUPERLIGA. După aproape două luni de la acel moment, Cristi Tănase a revenit pe terenul de fotbal la 37 de ani.

Cristi Tănase a trecut peste momentul cumplit din luna februarie și s-a reîntors la fotbal. Fostul jucător al celor de la FCSB evoluează într-un campionat de minifotbal din județul Argeș, pentru o echipă care îmbracă culorile formației din Pitești.

“Dodel” este jucătorul celor de la Eremia Team și poartă numărul 20. Fostul fotbalist al celor de la FC Argeș a revenit acasă și evoluează în . În prima etapă din play-off, formația lui Tănase a făcut show și a câștigat cu 10-4 în fața celor de la Mioveni FT.

“Dodel”, despre momentul cumplit din luna februarie

, când a fost filmat în stare de ebrietate, căzut la ușa propriului apartament.

“Ce să se întâmple? Am fost la un spriț, m-am dus acasă și nu răspundea nevastă-mea. M-am pus jos să aștept să mi se deschidă ușa. Am niște dinți provizorii în gură și îmi căzuse un dinte. Și de la gingie, fiind sensibilă, mi-au curs câteva picături de sânge.

(n.r. – Cine te-a filmat?) Portarul ăla de acolo, oamenii ăia. Chiar nu îmi vine să cred. Cred că am stat vreo 3-4 minute, nu exagerez. Atât, până să mi se deschidă ușa de la casă. Și după am intrat în casă.

Cum să stau toată noaptea acolo? Doamne ferește! Toată lumea mi-a dat mesaje, mi-a scris ‘Mamă, ce-ai făcut? Ce-ai pățit? Ești bine?’ Nu am omorât pe nimeni, nu am împușcat pe nimeni”, a declarat Cristi Tănase, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

“Mă lași mască la întrebarea asta“

“(n.r. – Ai căzut în patima drogurilor?) Eu? Doamne ferește. Mă lași mască la întrebarea asta. Ce întrebare e asta? Nu există așa ceva. M-am lăsat de fotbal și nu credeam vreodată că o să vând atât de bine și o să apar în fiecare zi la TV și în ziare cum apăream înainte. Cred că acum apar mai mult decât înainte.

Ce treabă mai are ce fac eu? Nu înțeleg lucrurile astea și ce vor să facă oamenii ăștia. Vor să facă rău? Cu ce îi ajută? Nu înțeleg oamenii care vor să facă rău sau să denigreze pe cineva. De ce? Pentru ce? Nu câștigă nimic. Măcar dacă câștigau bani. Dacă ar fi câștigat bani, înțelegeam.

Dar ei nu câștigă bani, nu câștigă nimic, vor doar să facă rău unei persoane. (n.r. – Ai căzut în patima băuturii?) Nu am căzut în nicio patimă. Sunt invenții. Merg și eu la un spriț, la un grătar. Ne îmbătăm și noi pe la 12-1 noaptea… N-am căzut în nicio patimă. Ideea e că vând eu prea bine și orice fac, și dacă trec pe roșu, gata, Mamă, ce a făcut ăla, trebuie să îl amendăm. Nu știu de ce s-a ajuns aici. Nu am deranjat pe nimeni și nu am supărat pe nimeni.

Și voi beți. Toată lumea bea. Vă știu și pe voi, că am stat și eu pe lângă ziariști și toată lumea știe că sprițul e frumos. Până la o anumită limită. Nu e ok să depășești limita. Dar acum să spună lumea că Mama, ce am făcut. Cu ce am deranjat? Eram amețit. Recunosc. Eram băut, amețit, stăteam jos acolo, ca după o seară de spriț”, a mai spus fostul jucător de la FCSB.

„Dodel” Tănase, live la Fanatik SuperLiga: „Nu am împușcat pe nimeni!” Cum a răspuns la întrebarea „Te droghezi?”