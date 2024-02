Cristi Tănase filmat beat și cu gura spartă. ”Am probleme foarte grave”. Exclusiv

Cristi Tănase filmat beat și cu gura spartă. Fostul căpitan al FCSB este din nou în centrul atenției cu un episod controversat. ”Dodel” a fost filmat weekendul trecut așezat în fața unei ușii de apartament, beat, cu un dinte lipsă și câteva picături de sânge lângă el, pe podea. Imaginile au ajuns și în posesia FANATIK.

Pe filmare se aude bărbatul care a venit în ajutorul fostului internațional: ”Salut, Dodele! Ce faci? Ce ai pățit? Ce ai pățit la gură? Îți curge sânge. Ce ai pățit? Ești bine?”. Mahmur, Cristi Tănase abia a reușit să articuleze câteva cuvinte și a dat din cap că e bine.

Contactat de FANATIK, Cristi Tănase a explicat incidentul: ”Nu m-a bătut nimeni, cine să mă bată. Eram la ușa apartamentului meu. Am fost la un șpriț sâmbătă și așteptam în fața ușii, să-mi deschidă soția. Am niște dinți provizorii, iar unul mi-a căzut. repet, nu m-a bătut nimeni”.

Cristi Tănase spune că are grave probleme acasă: ”Mama a avut cancer, tata a murit de cancer”

Cristi Tănase a menționat că persoana care i-a sărit în ajutor era portarul de la bloc. Fostul fotbalist cu trei titluri de campion în palmares a adăugat: ”Presa scrie numai minciuni despre mine, dar oricum nu mă interesează pe mine. Eu sunt un om care se distreză, mă simt bine.

M-am lăsat de fotbal de doi ani, dar nu mă gândeam că o să fiu în continuare în atenția presei. Observ însă că se scrie mai mult acum decât când jucam. Pentru ce? Niște prostii. Se umflă prea mult tot ce fac. Pentru mine n-ar fi o problemă, problema e la mama, la fratele meu. Mama a avut cancer, abia a scăpat, tata a murit de cancer. Unchiul meu la fel. Am probleme foarte grave. Asta e viața, mergem înainte!”.

Cristi Tănase susține că nu se droghează: ”Analizele de sânge vor arăta dacă mă droghez sau nu”

În dialogul cu reporterul FANATIK, , când Poliția din Pitești i-a ridicat permisul de conducere și i-a întocmit dosar penal, după ce l-a prins drogat la volan.

”Nu eram drogat. Se va vedea asta când vor ieși rezultatele probelor de sânge pe care le-am dat. Am dat în judecată Poliția. Am înțeles că durează un an, doi procesul. Parcă am omorât pe cineva, așa urât s-a scris atunci despre mine. Cu ce am greșit, am deranjat pe cineva? Eu nu m-am ferit niciodată în viața mea, nici când jucam la Steaua. Îmi asum tot ce fac. Dar acum parcă presa dă prea rău presa în mine.

Am văzut că unii dintre foștii mei colegi și-au dat cu părerea despre mine, dar nu știau despre ce e vorba. Mi-a plăcut ce a zis nea Gigi ceva de genul: ”E vaccinat, poate să facă ce vrea”.

Gigi Becali nu a vrut să amplifice și mai mult scandalul, după ce Cristi Tănase a fost prins drogat la volan. ”Nu știu ceea ce i s-a întâmplat lui Cristi Tănase și nu e treaba mea să mă apuc eu să vorbesc acum despre toți din România asta. Dacă a fost prins la volan așa cum spuneți, atunci e doar treaba lui. Fiecare răspunde pentru faptele sale”, a declarat patronul FCSB, potrivit ProSport.

