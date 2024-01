Cristi Tănase, veste neaşteptată după ce a fost prins drogat la volan! Anunţul începutului de an

Așadar, fostul fotbalist al Stelei a rămas fără permis de conducere și s-a ales cu dosar penal. Cu toate acestea, Cristian Tănase a primit o veste nemaipomenită din partea soției sale, pe care o are alături în mod oficial din 2023: femeia, Adina Maria, îi va oferi acestuia un copil pentru că este însărcinată în 7 luni.

Cristi Tănase, veste neaşteptată după ce a fost prins drogat la volan!

Iubita lui ”Dodel” este make-up artist și e pasionată de mersul la sală. Potrivit , Adina a fost surprinsă și în compania lui Victor Slav, fostul soț al Biancăi Drăgușanu. Interesant, sursa citată notează că relația dintre Cristian Tănase și Adina Maria nu a fost mereu roz, pentru că au existat și certuri dese între cei doi.

ADVERTISEMENT

,,lapte și miere”, tinerii fiind surprinși de curând certandu-se destul de puternic într-un local din Argeș, unde s-ar fi lăsat și cu pahare sparte. Dar cum e și o vorbă din popor, împăcarea-i cea mai dulce…

Cert este că cei doi apar deseori împreună și relația ar dura de ceva vreme, iar acum cei doi au hotărât să își oficializeze relația în mediul online, Adina postând mai multe poze cu Dodel”, scria sursa citată în urmă cu acum 9 luni.

ADVERTISEMENT

Dacă pe plan personal pare că o duce bine, Cristian ”Dodel” Tănase ar fi renunțat la fotbal în urmă cu un an, iar acum are alte probleme, cum ar fi faptul că a fost prins drogat la volan. ”Deocamdată, nu am discutat cu nimeni.

Atunci când am plecat de la Pitești, au fost ceva discuții cu Chiajna, cu primarul Tănase. Apoi, am zis că Liga 2 nu prea e pentru mine și am zis să mai stau. Și știi cum e… trece timpul. Nu știu dacă mai pot să mai joc. Mă gândesc la retragere.

ADVERTISEMENT

Nu sunt sută la sută sigur, dar nu vreau să mă duc în Liga 2 sau prin nu știu alte orașe. Cam 80% aș vrea să agăț ghetele în cui. Dacă e să fie vreo propunere bună, da, altfel, nu are rost”, declara fotbalistul în urmă cu un an.

Gigi Becali nu dorește să comenteze incidentul cu Tănase la volan

Potrivit Prosport, Gigi Becali a fost printre primele persoane care au aflat că Dodel a fost prins drogat la volan, însă nu a dorit să comenteze prea mult acest incident, probabil din respect pentru fotbalist. ” și nu e treaba mea să mă apuc eu să vorbesc acum despre toți din România asta. Dacă a fost prins la volan așa cum spuneți, atunci e doar treaba lui. Fiecare răspunde pentru faptele sale.

ADVERTISEMENT

Tănase nu mai are nicio treabă cu FCSB, iar eu nu am de ce să mai comentez despre el. Să fie sănătos. Este major și răspunde pentru faptele sale, dacă e așa cum spuneți”, a declarat Gigi Becali, conform sursei citate.