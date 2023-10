Cristian Daminuță, scrisoare tulburătoare la retragerea din fotbal: „M-am născut talent și am murit speranță!”

, și-a anunțat oficial retragerea din fotbal, după o carieră care se anunța mare, dar care în final a fost compromisă.

Cristian Daminuță s-a retras din activitatea fotbalistică

. “Rossoneri” plăteau 300.000 de euro rivalei în schimbul lui. Nu a confirmat în Italia, jucând doar la Primavera. Și-a anunțat retragerea definitivă din cariera de fotbalist, printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

„11.10.2023. Speram să nu ajung niciodată în clipa în care îmi voi anunța retragerea oficială din cariera de fotbalist. M-am născut talent, dar am murit speranță…de ce? Pentru că totul s-a derulat în viața mea pe repede-înainte.

Am cochetat cu toate grupele de juniori de la lotul național, am debutat la 15 ani în Divizia B, în 2005, urmând ca un an mai târziu să-mi fac debutul în Divizia A (Liga 1 de azi) în 2006, pe când aveam doar 16 ani, într-un meci cu Dinamo, pe stadionul «Dan Păltinișanu», în fața a 40 de mii de specatori, căci la Timișoara în perioda respectivă se respira doar FOTBAL, datorită mulțimii si celor din CVUCS (microbiștii știu ce înseamnă). (n.r. – o brigadă din peluza timișoreană)”, și-a început Damiuță mesajul de retragere.

Cum a ajuns Cristi Daminuță la Inter?

Daminuță a povestit cum a fost obligat să joace pentru juniorii lui Poli Timișoara și cum mai apoi a ajuns la Inter. El spune că a fost păcălit de impresari, având un salariu mic în Italia.

„În 2007, cei din conducerea lui Marian Iancu (fără nicio vină), în special Chivorchian, venit din fundul Moldovei într-un oras ca Timișoara și crezând că mai are putere pe la Federatie, i-au băgat tot felul de «petarde» în cap boss-ului de la BKP (n.r. – compania Balkan Petroleum, fost sponsor și proprietar la Poli Timișoara), asigurându-l că eu, Cristian Daminuță, la terminarea junioratului (2008), sunt obligat să mai semnez cu clubul încă trei ani, urmând ca salariul meu să crească de la 700$ la 1.200$ timp de 5 ani.

Adică de la 18 ani la 23 de ani, în ideea în care la Timișoara au fost aduși tot felul de jucători pe sute de mii de euro, care se încălțau cu fesul sau driblau prin cezariană. Iar eu, fiind copilul orașului, component al loturilor de juniori și o «carne» de vândut, eram tratat ca un «jalon».

Ce-a făcut clubul? M-a suspendat până la terminarea junioratului (6 luni), fiind obligat să mă antrenez cu juniorii clubului, după ce am debutat in alb-violet și mi-am îndeplinit visul din copilărie, urmând ca din 2008 să fiu transferat de Inter Milano (la vârsta de 18 ani), liber de contract și cu un contract propus pe cinci ani cu 3.500€ pe lună (n.r. râde), mai puțin decat magazionerul.

Dar nu mă interesau banii, îmi trăiam visul de-a juca fotbal la Inter. Și aici fac o paranteză. Dragi copii, aveți grijă ce impresari vă luați! Că eu am plecat la Inter când mă voia toată România și toată Europa pe 3.500€ / pe lună, când alții, nu dau nume, au ieșit din sărăcie datorită mie! În fine!”, a spus Damiuță.

Nu a rămas la Inter pentru că el voia să joace la seniori, nu la juniori, și astfel a ajuns împrumut la Dinamo.

„După transferul la Inter (Primavera), am reușit să mă impun și să și ajung căpitanul echipei pe forțele proprii, nu împins de la spate de impresari, ca erau ZERO, cu tot respectul fața de ei!

Și ca să vedeți sau să aflați adevărul, cel mai bine ar fi să-l întrebați pe Piero Ausiglio (că e în conducerea echipei mari) cine a fost Daminuță la juniori sau cum se schimba tabela la loviturile libere! Dar nu asta e important…

M-au împrumutat la Dinamo la nici 20 ani, că eu n-aveam «chef» să joc cu juniori, Davide Santon, Mario Balotelli, Matia Destro, Giulio Donatti, Vid Belec, Rene Khrin, Luca Tremolada, Alberto Gerbo, Ricardo Bocalon, Joel Obi, Luca Tremolada, etc. Eu voiam presiune, c-am plecat de la Timișoara cu 40 de mii care strigau numele meu..”.

”Țălnar nu avea treabă cu fotbalul”

Ajuns la Dinamo, s-a întâlnit cu deși îl aprecia de când era jucător.

„La Dinamo, am prins perioada în care erau cel puțin 4-5 conducători: Borcea, Badea, Turcu, Giovanni Becali, iar eu eram impresariat de Florin Iacob, care, săracu’, nici măcar loc la masă n-avea cu ei, dar încerca…

La Dinamo, antrenor era Țălnar. Ca fotbalist, a fost TOP, ca antrenor [n-avea] nicio treabă cu fotbalul! În 6 luni, am jucat două meciuri, și alea de avarie, chit că îmi făceam cruce ce fotbaliști avea Dinamo atunci: Cristi Munteanu, Dolha, Pulhac, Moți, Lucian Goian, Mărgăritescu, Boștină, Torje, Adrian Cristea, N’Doye, Claudiu Niculescu, Marius Niculae, Florin Bratu. Doamne, ce echipă!

Dar fiind fără putere într-un oraș ca București, care a distrus viețile sutelor de fotbaliști născuți talente, după ce am vazut că nu joc nici dacă sunt toți «morți» sau suspendați, am început să o iau razna și eu.

Tânăr, cunoscut, cu bani, toate ingredientele să mă pierd în mreaja fetițelor dulci de Bucuresti, după celebra melodie… Dar asta nu e tot: am făcut greșeli, recunosc, dar am plătit pentru ele! Și nu regret, chiar dacă aveam 20 ani si eram singur între HIENE”.

Atac la Cristian Chivu

După câteva luni la Dinamo, a făcut pasul către AC Milan. Acolo a fost obligat să se antreneze cu o echipă din liga a treia. L-a atacat pe Cristi Chivu, despre care spune că nu l-a băgat în seamă când erau colegi la Inter.

”După perioada Dinamo, m-a sunat domnul Giovanni, care, m-a transferat la AC Milan după șase luni de vacanță la Dinamo, în ideea în care dânsul declara că am loc doar în echipa tatuaților (s-a scuzat în momentul transferului la «diavolii roșii»), am reușit performanța să mă transfer de la Inter la AC Milan ( sumă de transfer în contract 5 milioane de €).

Unde naiba s-au dus banii ăia? Nu știu… Făcând un salt uriaș, de la 3.500€ la Inter la 6.000€ la AC Milan, fără niciun ban la semnătură, [aveam] contract pe 5 ani cu AC Milan. Aveam deja 20 de ani și, ce e drept, n-aveam nevoie de bani, că oricum banii aduc numai probleme.

La AC Milan nu am avut posibilitatea să mă antrenez cu echipa mare, că deja m-au obligat să merg în Serie C, la L’ Aquila (un oraș distrus de cutremur). Măcar la Inter m-am antrenat cu Chivu (un an, n-am mâncat o pizza cu el la Milano, deși eram junior român într-o echipă în care el era în primii cinci în viziunea lui Moratti): Lucio, Materazzi, Maicon, Zanetti, Cambiaso,Stankovic, Quaresma, Adriano, Ibrahimovic, Cruz, Crespo,etc… Da ,la 18 ani mă antrenam cu ăstia

Restul au fost alegeri. Iar de la momentul semnării cu AC Milan, eu am fost obligat să merg împrumut doar unde voiau ei ,că doar banii s-au spălat, actele au fost făcute, ce mai contează opinia mea?”, a spus Damiuță.

Poli Timișoara, Inter Milano, Modena, Dinamo, Aquila, Tiraspol, Flacăra Faet, Viitorul, Zakho, Minaur, Ramat, Olimpia Satu Mare, Abano, Giarmata și Cupello sunt echipele din CV-ul lui. A plecat de la Poli Timișoara în 2021 și nu a mai jucat de atunci.