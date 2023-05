Cristian Popescu Piedone, mesaj din pușcărie, la un an de la încarcerare: “Un an distrus de gânduri negre și de vise urâte”. Ce spune fostul primar despre eliberare

La un an de la momentul în care a fost încarcerat, Cristian Popescu Piedone, fost primar al Sectorului 5 și al Sectorului 4, a venit Piedone se consideră nevinovat și și spune că încearcă să fie mai puternic, încearcă să nu plângă și nu-și pierde speranță că va ieși la libertate. Politicianul susține că Dumnezeu îi “știe povara” și este sigur că un “an de pedeapsă fără vină este destul”.

Piedone, mesaj emoționant din spatele gratiilor

“Astăzi este un an, fraților! Trăiesc un an de chin și de visuri frânte…Un an întreg înlăturat de lângă familie, de lângă rude și prieteni… Un an distrus de gânduri negre și de vise urâte…Un an fără zâmbete, fără bucurii…Astăzi e fix un an de când mi-au prins mâinile în cătușe și m-au încarcerat. Știți cu toții motivul…Astăzi încerc să fiu însă… mai puternic ca ieri! Încerc să nu plâng, să nu mă pansez cu amintirile libertății…

De astăzi… am speranța că voi ieși curând! De astăzi… vreau să număr invers! Că Dumnezeu îmi știe povara! Și poate că pe 17 acum, sau poate luna viitoare, sau poate curând, foarte curând… voi fi iar liber! Că sunt NEVINOVAT! Și consider că un an trăit încarcerat NEVINOVAT, un an de pedeapsă fără vină… este destul!

Toți cei care mă știți, toți cei care îmi știți sentința… știți că trăiesc o mare nedreptate! Și… este timpul să fiu lăsat să merg la ai mei, acasă! Cu speranță, Piedone NEVINOVAT, de un an încarcerat!”, se arată în publicat pe rețelele sociale.

Mii de aprecieri și încurajări pe Facebook

Postarea ex-primarului a adunat peste opt mii de aprecieri și a fost comentată de sute de internauți. Oamenii l-au susținut și i-au urat multă sănătate și forță: “Păcat pentru un om nevinovat să fie închis aiurea. Ați fost și rămâneți un om demn, drept și iubit”;

Dumnezeu să vă dea sănătate multă, sunteți un om NEVINOVAT, Dumnezeu este sus și vede tot, îi va lovi pe cei care v-au judecat GREȘIT, Pentru noi sunteți un OM MINUNAT,DOMNULE PRIMAR”; “Să de-a D-zeu să ieșiți de acolo sănătos și cât de repede, un om cu un suflet mare, D-zeu să vă facă dreptate!!Sunteți minunat!!”;

Doamne ajuta sa se împlinească visul și speranța. Mai de vreme sau mai târziu totul se plătește Domnu veghează, judecata se face cu siguranță, de acolo nu este nici unul scăpat (Prieteni la nevoie se cunoaște) Cu multa Stima și respect vă urez multa sănătate și toate cele bune”.





Fostul primar, condamnat la 4 ani de închisoare

Cristian Popescu-Piedone, fost primar al Sectorului 4 și actual primar al Sectorului 5, a fost pentru “abuz în serviciu în legătură cu eliberarea autorizațiilor de funcționare pentru clubul Colectiv”. Această sentință a fost pronunțată la aproape șapte ani de la tragedia care a avut loc în club și care a dus la moartea a 65 de persoane.

“Dacă Justiţia a considerat asta, trăim pe Pământ, nu în Ceruri. Mai devreme sau mai târziu adevărul va ieşi la iveală.(…)De la familie mi-am luat rămas bun şi i-am rugat decât să mă aştepte şi să rămână uniţi.(…) Mă predau singur, nu am nevoie de circ. Mă duc la Penitenciarul Rahova”, a afirmat Cristian Popescu Piedone, în mai 2022, în ziua în care fusese condamnat.